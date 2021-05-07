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Kahramanmaraş’ta tam kapanma denetimi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Zabıta ekipleri, tam kapanma döneminde şehir genelinde market, toplu taşıma araçları ve ticari taksi duraklarında yoğun denetim gerçekleştiriyor.

Kahramanmaraş’ta tam kapanma denetimi

Kahramanmaraş’ta tam kapanma denetimi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Zabıta ekipleri, tam kapanma döneminde şehir genelinde market, toplu taşıma araçları ve ticari taksi duraklarında yoğun denetim gerçekleştiriyor.

07 Mayıs 2021 Cuma 15:52
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Zabıta ekipleri, tam kapanma kısıtlılıklarının başlamasıyla birlikte harekete geçti. Emniyet güçleriyle müşterek düzenlenen uygulamalarda ekipler, şehir genelindeki market, toplu taşıma araçları ve ticari taksi duraklarında maske, mesafe ve hijyen kurallarına uygunluk denetimlerini sürdürüyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan tam kapanma kararı ve tedbirleri kapsamında zabıta ekipleri şehir genelinde bulunan marketlerde işletme sahiplerine çalışma saatlerine uyulması, marketlerde satışı yasaklanan ürünlerin satışlarının önlenmesi, işyeri müşteri kapasitesi kurallarına uyulması gerektiği konusunda aralıksız uyarılarda bulunuyor. Zabıta Dairesi Başkanlığı’ndan denetimlere ilişkin yapılan açıklamada, “İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan ‘Tam Kapanma Tedbirleri’ genelgesi kapsamında marketlerin çalışma saatleri 10.00 ila 17.00 arasında sınırlandırılmıştır. Yine yayımlanan genelgeye göre süper marketler Pazar günleri kapalı olmak üzere gıda, temizlik, kozmetik ürünler haricinde ürün satışının yapılması yasaklanmıştır. Ayrıca trafik zabıtası ekiplerimiz tarafından toplu taşıma araçlarında da denetimlerimiz devam etmektedir. Vatandaşlarımızın sağlığı için şehir genelinde denetimlerimiz aralıksız devam edecek” ifadelerine yer verildi.

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