Kahramanmaraş’ta tarhana üretimi başladı!

Depremin merkez üssü Kahramanmaraş’ta bayrama özel cips tarhana üretildi.

6 Şubat tarihli depremlerde iş yerleri ve makineleri hasar gören tarhana üreticileri, devletten aldıkları desteklerle makineleri yenileyerek açık havada bayrama özel cips tarhana üretimine start verdi.

Maraş cipsi olarak da bilinen tarhana, aroma ve katkı maddesi kullanılmadan, yoğurt, dövme, su ve baharatlardan üretilerek, tamamen doğal ve dayanıklı olması tercih sebebi.

Yurt dışından ve içinden gelen taleplere yetişmekte zorlandıklarını ifade eden üreticiler, tarhananın kilosunu 300 liradan, firik tarhanayı ise 200 liradan satışa sunuyor. Cips tarhanası, ihracat sezonu açıldığında Kanada başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesine de ihraç ediliyor.

Tarhana üreticisi Yılmaz Terliksiz, bayramda özellikle Avrupa’da yaşayan gurbetçilerin cips tarhana taleplerine yetişemediklerini, bayram üzeri çok yoğun üretim yaptıklarını ifade etti.

Normalde tarhana sezonunun Mayıs ayında olduğunu ancak Ramazan Bayramı’na özel cips tarhana ürettiklerini söyleyen Terliksiz, tarhananın içerisinde yoğurt dövme kekik yer aldığını, ayrıca Ahir Dağının eteğinde hijyen ortamda üretim yaptıklarını ifade etti.