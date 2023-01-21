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Kahramanmaraş’ta TARSİM bilgilendirme toplantısı yapıldı!

Kahramanmaraş İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile TARSİM Malatya Bölge Müdürlüğü işbirliğiyle üreticilere yönelik "Tarım Sigortaları Bilgilendirme Toplantısı" gerçekleştirildi.

Kahramanmaraş’ta TARSİM bilgilendirme toplantısı yapıldı!

Kahramanmaraş’ta TARSİM bilgilendirme toplantısı yapıldı!

Kahramanmaraş İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile TARSİM Malatya Bölge Müdürlüğü işbirliğiyle üreticilere yönelik "Tarım Sigortaları Bilgilendirme Toplantısı" gerçekleştirildi.

21 Ocak 2023 Cumartesi 10:55

Onikişubat İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya TARSİM Malatya Bölge Müdür Yardımcısı Cumali Ayhan, İl Tarım ve Orman Müdürü Ramazan Bilir, İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Salih İnan, Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü Sadık Yılmaz Güllü, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Ali Karakoç, Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü Ferhat Gülpak, Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Taşkın Aydın, Onikişubat İlçe Tarım ve Orman Müdürü İsmail Kıraç, Dulkadiroğlu İlçe Tarım ve Orman Müdürü Talip Korkmaz, Kahramanmaraş Ziraat Odası Başkanı Mehmet Çetinkaya, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yunus Güzel, teknik personel ve üreticiler katıldı.

Onikişubat İlçe Tarım ve Orman Müdürü İsmail Kıraç'ın yapmış olduğu açış konuşmasının ardından, İl Tarım ve Orman Müdürü Ramazan Bilir bir konuşma gerçekleştirdi.

Toplantının devamında TARSİM Malatya Bölge Müdür Yardımcısı Cumali Ayhan tarafından Devlet Destekli Tarım Sigortaları mevzuatı, kapsamı, işleyişi ve teminatları konularında üreticilere bilgilendirmeler yapıldı.

Toplantının son bölümünde üreticilerin soruları alındı ve cevaplandırıldı.

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Kahramanmaraş’ta TARSİM Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı!
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