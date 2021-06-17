Kahramanmaraş’ta Telafi Eğitimi İçin Hazırlık

Tüm eğitim kademelerine, öğretmenleri ve velilere yönelik ‘Telafide Ben De Varım’ eğitim programı hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor.

Bu kapsamda Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun'un başkanlığında 11 ilçe kaymakamı, belediye başkanları, İl Milli Eğitim Müdürümüz, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü, Gençlik ve Spor İl Müdürü, Kültür ve Turizm İl Müdürü, Sağlık İl Müdürünün katılımı ile çevrim içi il koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, salgın nedeniyle 2020-2021 eğitim ve öğretim yılında yüz yüze eğitimin kısıtlı şartlarda kısıtlı imkânlarla zaman zaman yapılabildiğini ifade ederek, “Bu süreçte çoğu zaman da uzaktan eğitim gerçekleştirdik. Tabi bu şartlarda elektronik iletişim araçları olmayan ailelerimizin öğrencileri, zor şartlarda eğitimini gerçekleştirmeye çalıştı. Milli Eğitim Bakanlığımız bu şartları gözettiği için telafi amacıyla bütün illerimizde ‘Telafide Ben De Varım’ programı uygulamaya karar verdi. Bütün illerimizde tüm eğitim kademelerindeki öğrencilerimize yönelik olarak eğitimde fırsat adaletini sağlamak, okullar arasındaki başarı farklılıklarını azaltmak, öğrencilerimizin çok yönlü gelişimlerini fiziksel, sosyal, duygusal ve akademik programlar ile desteklemek amacıyla telafi eğitimleri uygulamaya konulacak.” diye konuştu.

Valimiz Sayın Ömer Faruk Coşkun, valilik öncülüğünde Milli Eğitim Müdürlüğümüzün koordinesinde, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve belediyeler başta olmak üzere bütün kurumlarla iş birliği ve koordinasyon içerisinde telafi eğitimlerini gerçekleştirmeyi hedeflediklerini belirterek, “Bir nebze de olsa en azından çocuklarımızın normal eğitim öğretim döneminde salgın şartlarından dolayı alamadığı eğitimi en asgariye indirmek adına bu süre içerisinde çocuklarımızın hem akademik hem de sosyal duygusal, hem de fiziksel gelişimlerine destek sağlamayı amaçlıyoruz. Bu anlamda belediyelerimizin ve diğer kurumlarımızın her türlü imkânından çocuklarımızın faydalanmasını istiyoruz. Hem belediye başkanlarımızın hem de diğer bütün kurumlarımızın imkânları dâhilinde milli eğitim müdürlüklerimizin koordinesi ile telafi eğitimleri programını uygulayacağız.” ifadelerini kullandı.

Valimiz Sayın Ömer Faruk Coşkun, son olarak şunları söyledi: “Telafi eğitimlerine öğrencilerimizin ve velilerimizin ilgi alaka göstermesini bekliyoruz. İlimizde fiziksel, sosyal hangi tür imkân varsa o imkânlardan çocuklarımızı faydalandırmak istiyoruz. Özellikle belediyelerimize bağlı sportif tesisler, gençlik merkezleri, kütüphaneler ve diğer tesisler düşünüldüğünde belediyelerimizin bu noktada daha aktif olması gerekli. Ben telafi eğitimleri dolayısı ile öğrencilerimizin ve velilerimizin daha yararlı, faydalı ve verimli bir yaz dönemi geçireceklerini ümit ediyorum.”

Kahramanmaraş Valimiz Sayın Ömer Faruk Coşkun’un ardından söz alan İl Milli Eğitim Müdürümüz Cemal Yılmaz, “Telafi eğitimleri için 21 Haziran - 2 Temmuz tarihleri arasında etkinliklerin sisteme işlenmesi ve başvuru süreci başlayacak. 5 Temmuz - 31 Ağustos tarihleri arasında da ülke genelinde bu eğitimler gerçekleştirilecek. Bu faaliyetlerin koordinasyonu için ilimizde il koordinatörümüz, ilçelerimizde de İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerimiz aracılığı ile ilçe koordinatörlerimiz belirlendi. Telafi eğitimi, ilk defa uygulanacak bir program olduğu için zaman zaman oluşan boşluklar olacak. Bu sorunları silsile dâhilinde çözmeye çalışacağız. Süreç dinamik bir şekilde bakanlığımızca zaten yürütülüyor.” şeklinde konuştu.

İl Milli Eğitim Müdürümüz Cemal Yılmaz, son olarak şunları ifade etti: “Teknik bakımdan Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak bütün alt yapı çalışmalarını tamamladık. Başta sayın valimiz olmak üzere kaymakamlarımız, belediye başkanlarımız ve müdürlerimize vermiş oldukları ve verecek oldukları destek için minnettarım.”

İl ve İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri Yöneticileri Toplantısı Da Gerçekleştirildi

İl Koordinasyon Toplantısı’nın ardından İl Milli Eğitim Müdürümüz Cemal Yılmaz, İl ve İlçe Millî Eğitim Müdürlüklerimiz ile telafi eğitimleri kapsamında toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda İl Milli Eğitim Müdürümüz Cemal Yılmaz, telafi eğitimlerindeki koordinasyon ve süreç ile ilgili bilgiler verdi.

“Telafide Ben De Varım” Detayları

“Telafide Ben De Varım” eğitim programı, 5 Temmuz – 31 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Okul müdürlüklerince 21 Haziran - 2 Temmuz 2021 tarihleri arasında eğitim faaliyeti hazırlık çalışmalarına ve başvurulara başlanılacak.

www.telafidebendevarim.meb.gov.tr modülü üzerinde yayınlanan faaliyetlere katılmak isteyen öğrenciler, veli izin dilekçeleri ile faaliyeti planlayan okula başvuruda bulunacak. Eğitim faaliyetlerine katılmak isteyen veliler ise faaliyetin planlandığı il/ilçe millî eğitim müdürlükleri ve okul müdürlüklerine başvuru yapabilecek.

Telafi eğitimleri gönüllülük esasına göre öğretmenler, veliler ve tüm eğitim kademelerindeki öğrencilerimize yönelik yapılacak. Bu kapsamda düzenlenecek eğitim faaliyetleri fiziksel, sosyal– duygusal, akademik gelişim ve özel eğitim alanı olmak üzere dört ana temaya uygun olarak planlanacak.

Bu faaliyetlere katılanlar, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve belediyeler ile yapılan iş birliği içerisinde yapılacak etkinlik ve faaliyetlerde bu kurumların ilimizdeki tesislerinden ücretsiz olarak yararlanabilecek.

Öğrenci, öğretmen ve velilerimize yönelik örnek eğitim faaliyetlerine, içerik ve materyallerine www.telafidebendevarim.meb.gov.tr adresinden erişim sağlanabilecek.