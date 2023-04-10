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Kahramanmaraş’ta ters laleler yüzünü gösterdi!

Fotoğraf sanatçılarının en önemli rotası arasında yer alan Kahramanmaraş'taki ters laleler çiçek açtı.

Kahramanmaraş’ta ters laleler yüzünü gösterdi!

Kahramanmaraş’ta ters laleler yüzünü gösterdi!

Fotoğraf sanatçılarının en önemli rotası arasında yer alan Kahramanmaraş'taki ters laleler çiçek açtı.

10 Nisan 2023 Pazartesi 16:59

Afşin ilçesinde bin 500 metre yükseklikteki Hurman Çayı kenarında kayalıklarda yetişen ters laleler, amatör ve profesyonel fotoğrafçıların adeta uğrak noktasıydı.

Asrın felaketi depremlerden etkilenmeyen bölgeye bu yıl az sayıda doğa tutkunu geldi.

Bölgeyi ziyaret eden Adem Dolgun, “Daha önce buraya hiç gelmedim, depremden sonra da ilk defa geldim. Çok doğa harikası bir yer. Ters laleler halk dilinde aynı zamanda ağlayan gelin olarak biliniyormuş. Bu sene de depreme inat açtılar, fakat hüzünlü bir şekilde açtılar” dedi.

Kahramanmaraş kent merkezine 126, ilçe merkezine 25 kilometre mesafedeki Tanır Mahallesi kırsalında bulunan Hurman Çayı boyunca dik vadi yamacında kayalıklarda mikroklimal iklimde açan ters lalelerin 3 haftalık ömrü bulunuyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü, ters laleleri koparanlara 244 bin 315 TL ceza uygulanacağını açıkladı.

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Kahramanmaraş’ta Ters Laleler Yüzünü Gösterdi!
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