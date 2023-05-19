Kahramanmaraş’ta teslim edilen geçici iş yeri sayısı 2 bini aştı!

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehirde ticaretin canlanması ve esnafların ticari faaliyetlerini sürdürmeleri noktasında kamu kurum ve kuruluşları ve kardeş belediyelerin de destekleriyle yeni geçici çarşılar oluşturmaya devam ediyor. Bu kapsamda, Dulkadiroğlu ilçesinde Trabzon Caddesi’ne inşa edilen Müftülük Çarşısı ile Yenişehir Mahallesi’nde oluşturulan Sakarya Büyükşehir Çarşısı’nda geçici iş yerlerinin tahsisi için kura çekimi gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen kura çekimi programına; Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’ün yanı sıra Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Mehmet Şahin, ilçe belediye başkanları, esnaf odası başkanları ve depremde iş yerleri hasar alan esnaflar da katıldı. Toplamda 135 geçici iş yeri kura çekimiyle hak sahiplerine teslim edildi.

4 Bin 55 İş Yeri Planlandı

Programın açılış konuşmasını yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Deprem sonrası şehrimizin yeniden inşası noktasında tüm alanlarda hızlı bir çalışma yürütüyoruz. Bir taraftan kalıcı konutlar hızla yükselirken bir taraftan da şehrin geleceğine dönük planlamalar yapılıyor. Geçici çarşılarımızın kurulumu ve teslimi de devam ediyor. Şehir merkezinde 2 bin 436, ilçelerimizde ise bin 619 olmak üzere toplamda 4 bin 55 geçici iş yeri planlandı. Merkezde bunların 2 bin 15’i, ilçelerde ise bin 369’u tamamlandı. Bugün de 135 iş yerimizin teslimini gerçekleştireceğiz. AFAD ile koordineli bir şekilde bu süreçleri yürütüyoruz. Bu süreçte kurum ve kuruluşlarımız ile kardeş belediyelerimiz de bizlere büyük destek oluyor. Tamamlanan iş yerlerimizi de kura çekimi ile esnaflarımıza teslim ediyoruz. Bugün gerçekleştireceğimiz kura çekimi sonucu geçici çarşılarda iş yeri sahibi olacak esnaflarımıza şimdiden hayırlı, uğurlu olsun diyoruz” cümlelerini kaydetti.

Mikro Bölgeleme Çalışmaları Tamamlandı

Başkan Güngör, konuşmasının devamında, “Şehrimizin planlaması ile ilgili mikro bölgeleme çalışmaları tamamlandı. Raporların hazırlanmasının ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’mız ile hızlı bir şekilde planlama çalışmalarımızı sonuçlandıracağız. Bakanlığımız tarafından Kale, Kapalı Çarşı, Azerbaycan Bulvarı, Trabzon Caddesi ve civarını kapsayan bir kentsel tasarım çalışması yapılıyor. Bu projede de süreçler hızlı bir şekilde devam ediyor” dedi.

Geçici Çarşılarda Önemli Aşama Kat Edildi

Programda yaptığı konuşmada, geçici çarşıların oluşturulması noktasında önemli aşama kat edildiğini belirten Bakan Prof. Dr. Vahit Kirişci, “Şehrimizin normalleşme noktasında hızla mesafe kat ettiğini ve bu manada da şehrin ihya ve inşası noktasında çok ciddi gelişmeler olduğunu belirtmek istiyorum. Hemen her hafta geçici iş yerlerinin teslimi için kura çekimi gerçekleştiriliyor. Şehir merkezinde planlanan geçici çarşıların yüzde 88’inin, ilçelerde de yüzde 85’inin gerçekleşmiş olması önemli. Bu noktada yoğun gayret gösteren Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Geçici çarşılarda iş yeri sahibi olmaya hak kazanan esnaflarımıza hayırlı olsun diyorum” ifadelerini kullandı.