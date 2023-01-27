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Kahramanmaraş’ta Tiyatro Severlere Eğlenceli Bir Gösteri Daha

Sezai Karakoç Kültür Sanat Sezonu’nda çeşitli etkinlikleri Kahramanmaraşlılarla buluşturan Büyükşehir Belediyesi, 28 Ocak Cumartesi günü NFK Kültür Merkezi’nde ‘Sersem Kocanın Kurnaz Karısı’ adlı tiyatro gösterisi düzenleyecek.

Kahramanmaraş’ta Tiyatro Severlere Eğlenceli Bir Gösteri Daha

Kahramanmaraş’ta Tiyatro Severlere Eğlenceli Bir Gösteri Daha

Sezai Karakoç Kültür Sanat Sezonu’nda çeşitli etkinlikleri Kahramanmaraşlılarla buluşturan Büyükşehir Belediyesi, 28 Ocak Cumartesi günü NFK Kültür Merkezi’nde ‘Sersem Kocanın Kurnaz Karısı’ adlı tiyatro gösterisi düzenleyecek.

27 Ocak 2023 Cuma 14:08

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Sezai Karakoç Kültür Sanat Sezonu’nda farklı yaş gruplarına yönelik çeşitli etkinlikler düzenlemeyi sürdürüyor. Ocak ayı etkinlikleri kapsamında 28 Ocak Cumartesi günü ‘Sersem Kocanın Kurnaz Karısı’ adlı yetişkin tiyatrosu sanatseverlerle buluşacak. Tanzimat Dönemi Türk tiyatrosunun yaşadığı kimlik sorununu komik bir dille ele alan gösteri, Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde saat 19.00’da perdelerini açacak. Gösterinin biletleri 27 ve 28 Ocak tarihlerinde Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nden ücretsiz olarak temin edilebilecek. Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, 28 Ocak Cumartesi günü Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde ücretsiz olarak gerçekleştirilecek tiyatro gösterisine tüm sanatseverlerin davetli olduğu belirtildi.

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Kahramanmaraş’ta Tiyatro Severlere Eğlenceli Bir Gösteri Daha
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