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Kahramanmaraş’ta toplu taşıma kadınlara bir günlüğüne ücretsiz oldu!

Büyükşehir Belediyesi, kadına yönelik şiddete karşı farkındalık oluşturmak amacıyla 25 Kasım Perşembe (bugün) toplu taşıma araçları tüm kadınlara ücretsiz hizmet verecek.

Kahramanmaraş’ta toplu taşıma kadınlara bir günlüğüne ücretsiz oldu!

Kahramanmaraş’ta toplu taşıma kadınlara bir günlüğüne ücretsiz oldu!

Büyükşehir Belediyesi, kadına yönelik şiddete karşı farkındalık oluşturmak amacıyla 25 Kasım Perşembe (bugün) toplu taşıma araçları tüm kadınlara ücretsiz hizmet verecek.

25 Kasım 2021 Perşembe 10:06
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, kadınlara yönelik şiddete karşı anlamlı bir çalışmaya daha imza attı.

Bu kapsamda, şehir genelinde hizmet veren toplu araçların tamamı 25 Kasım Perşembe günü (bugün) kadın yolcular için ücretsiz oldu. Gece yarısına kadar devam edecek uygulamayla ilgili Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör tarafından yapılan açıklamada, “Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele ve Uluslararası Dayanışma Gününde farkındalık oluşturmak amacıyla 25 Kasım Perşembe günü tüm kadınlar toplu taşıma araçlarımızdan ücretsiz faydalanacaklardır” ifadeleri yer aldı.

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Kahramanmaraş’ta Toplu Taşıma Kadınlara Bir Günlüğüne ücretsiz Oldu!
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