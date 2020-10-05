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Kahramanmaraş’ta toplu taşımaya ‘HES’ zorunluluğu getirildi

Kahramanmaraş İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi 5 Ekim 2020 günü saat 09.00’da Vali Ömer Faruk Coşkun Başkanlığında Valilik Toplantı Salonunda toplandı. Toplantı sonunda şehir içi toplu ulaşım aracıyla seyahatte ‘HES’ kodu zorunluluğu getirildi.

Kahramanmaraş’ta toplu taşımaya ‘HES’ zorunluluğu getirildi

Kahramanmaraş’ta toplu taşımaya ‘HES’ zorunluluğu getirildi

Kahramanmaraş İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi 5 Ekim 2020 günü saat 09.00’da Vali Ömer Faruk Coşkun Başkanlığında Valilik Toplantı Salonunda toplandı. Toplantı sonunda şehir içi toplu ulaşım aracıyla seyahatte ‘HES’ kodu zorunluluğu getirildi.

05 Ekim 2020 Pazartesi 15:24

Koronavirüs (Covid­19) salgının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetmek, sosyal izolasyonu temin ile sosyal mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi her türlü şehir içi toplu ulaşım aracıyla Eve Sığar (HES) kodu zorunluluğu getirildi.

1-Başta belediyeler olmak üzere ilgili diğer kurum/kuruluşlar tarafından yürütülen her türlü şehir içi toplu ulaşım aracıyla (otobüs, minibüs vb.) yapılan seyahatlerde kullanılmak üzere kişiye özel hale getirilmiş elektronik/akıllı seyahat kart sistemleri ile Sağlık Bakanlığı Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması arasında gerekli entegrasyonların sağlanmasına,

2- Şehir içi toplu ulaşım faaliyetleri için kullanılan ulaşım kartlarını henüz kişiselleştirmemiş durumda olan başta büyükşehir belediyeleri olmak üzere yerel yönetim birimleri ve ilgili diğer kurum ve kuruluşlarınca, halihazır da kullanılmakta olan elektronik/akıllı seyahat kart sistemlerinin kişiselleştirilmesi amacıyla gerekli çalışmalara biran evvel başlanılmasına,

3-Covid-19 hastalığı tanısı konulan ya da temaslısı durumunda olan vatandaşlarımıza ait varsa kişiselleştirilmiş seyahat kartlarının izolasyon süresi boyunca otomatik olarak askıya alınmasına,

4- Covid19 tanılı ya da temaslısı olması nedeniyle izolasyonda olması gerektiği kendisine bildirilmesine rağmen şehir içi toplu ulaşım araçlarını kullandığı tespit edilen kişilerin bilgilerinin, gerekli idari yaptırımların uygulanması ve gerekiyorsa suç duyurusunda bulunulması için İçişleri Bakanlığı aracılığıyla (e-İçişleri Sistemi üzerinden elektronik olarak) ilgili Kaymakamlıkla paylaşılmasına,

5- Alınan kararların Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Kaymakamlıklar, İlçe Belediyeleri ve İl Sağlık Müdürlüğünün internet sayfalarında ilan edilmesine ve sosyal medya hesaplarından paylaşılmasına,

6-Alınan kararların İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından yerel basında duyurulmasına,

7- İlan tutanaklarının dosyasında muhafaza edilmesine,

8- Alınan kararların kolluk, zabıta, sağlık ve kaymakamlarca uygun görülen diğer kamu görevlileri tarafından yürütülmesine,

9- Alınan idari tedbirlere uymayanlara karşı 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereği idari işlemin kaymakamlar tarafından yapılmasına,

10- Alınan idari tedbirlere uymayarak toplum sağlığını tehlikeye düşürenler hakkında kaymakamlıklarca adli makamlara suç duyurusunda bulunulmasına,

Oybirliği ile karar verilmiştir.

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Kahramanmaraş’ta Toplu Taşımaya ‘HES’ Zorunluluğu Getirildi
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