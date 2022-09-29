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Kahramanmaraş’ta Trafiğe Açılan Köprü ve Bulvara Vatandaştan Övgü
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Kahramanmaraş’ta Trafiğe Açılan Köprü ve Bulvara Vatandaştan Övgü

Büyükşehir Belediyesi tarafından 150 Milyon TL’lik yatırımla hayata geçirilen ve 23 Eylül tarihinde trafiğe açılan İmran Kılıç Köprüsü ve Bulvarı, vatandaşların beğenisini topladı. Projenin zamandan ve yakıttan tasarruf sağladığını belirten vatandaşlar, Başkan Hayrettin Güngör’e teşekkür etti.

Kahramanmaraş’ta Trafiğe Açılan Köprü ve Bulvara Vatandaştan Övgü

Kahramanmaraş’ta Trafiğe Açılan Köprü ve Bulvara Vatandaştan Övgü

Büyükşehir Belediyesi tarafından 150 Milyon TL’lik yatırımla hayata geçirilen ve 23 Eylül tarihinde trafiğe açılan İmran Kılıç Köprüsü ve Bulvarı, vatandaşların beğenisini topladı. Projenin zamandan ve yakıttan tasarruf sağladığını belirten vatandaşlar, Başkan Hayrettin Güngör’e teşekkür etti.

29 Eylül 2022 Perşembe 15:12

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen yatırımlar vatandaşlar tarafından beğeni topluyor. Bu kapsamda; 150 Milyon TL’lik yatırımla hayata geçirilen ve 23 Eylül tarihinde trafiğe açılan İmran Kılıç Köprüsü ve Bulvarı da büyük bir beğeniyle karşılandı. 210 metre uzunluğundaki köprüyü ve 5 kilometre uzunluğundaki bulvarı kapsayan proje, şehrin kuzeyi ile güneyini birbirine bağlarken batı mahalleleri ile şehir merkezi arasındaki ulaşımı yarı yarıya kısaltıyor. Projenin Kahramanmaraş için önemini vurgulayan vatandaşlar, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’e teşekkür etti.

Zamandan ve Yakıttan Tasarruf Sağlıyor

İmran Kılıç Köprüsü ve Bulvarı’nın zaman ve yakıttan çok büyük tasarruf sağladığını ifade eden Mustafa Çınar, “İmran Kılıç Köprüsü ve Bulvarı, Önsen bölgesi ile şehir merkezi arasındaki ulaşımı kısaltması açısından son derece önemli bir yatırım. Zaman ve yakıttan çok büyük tasarruf sağlıyor” dedi. Önsen Mahallesi’nde çiftliği olduğu için her gün şehir merkezi ile Önsen arasında yolculuk yaptığını belirten Numan Çetinkaya ise, “Köprü ve bulvar projesi hayata geçirilmeden önce şehir merkezi ile Önsen arasındaki ulaşım uzun sürüyordu. Ayrıca yakıt masraflarımız da artıyordu. Bu köprü ve bulvarın açılmasıyla zamandan ve yakıttan önemli ölçüde tasarruf sağlıyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Hayrettin Güngör’e teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Ulaşım Yarı Yarıya Kısaldı

İmran Kılıç Köprüsü ve Bulvarı sayesinde şehir merkezi ile Önsen bölgesi arasındaki mesafenin yarı yarıya kısaldığını vurgulayan Fatih Açıkgöz, “Önsen’de görev yapan bir öğretmen olarak şehir merkezi ve Önsen arasında sık sık yolculuk yapıyorum. Büyükşehir Belediyemiz tarafından hayata geçirilen İmran Kılıç Köprüsü ve Bulvarı sayesinde ulaşımımız yarı yarıya kısaldı. Daha önce yaklaşık yarım saat süren yolculuğumuz şimdi 10 dakikaya düştü. Hayrettin Güngör Başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyorum” dedi. Harun Kara ise, “4 yıldır Önsen’de görev yapıyorum. Her gün şehir merkezinden Önsen’e geliş – gidiş yapıyorum. Daha önce hem yolun uzunluğu hem de trafik yoğunluğu ulaşımda zamanımızı alıyordu. Ancak yeni köprü ve bulvar sayesinde zamandan çok büyük tasarruf ediyoruz. Bu projenin Önsen bölgesinin gelişmesine ve kalkınmasına da çok büyük katkı sağlayacağını düşünüyorum” diye konuştu.

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Kahramanmaraş’ta Trafiğe Açılan Köprü Ve Bulvara Vatandaştan Övgü
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