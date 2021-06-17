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Kahramanmaraş’ta turizm alanlarında projeler yükseliyor

Kentin sahip olduğu doğal güzellikleri koruma altına alarak turizme kazandıran Büyükşehir Belediyesi, bacasız sanayiyle kalkınmayı hedefliyor. Yedikuyular, Yeşilgöz, Ilıca, İçmeler, Döngel, Kılavuzlu ve Ali Kayası bölgelerinde devam eden çalışmalarla şehrin turizm potansiyeli daha da artacak.

Kahramanmaraş’ta turizm alanlarında projeler yükseliyor

Kahramanmaraş’ta turizm alanlarında projeler yükseliyor

Kentin sahip olduğu doğal güzellikleri koruma altına alarak turizme kazandıran Büyükşehir Belediyesi, bacasız sanayiyle kalkınmayı hedefliyor. Yedikuyular, Yeşilgöz, Ilıca, İçmeler, Döngel, Kılavuzlu ve Ali Kayası bölgelerinde devam eden çalışmalarla şehrin turizm potansiyeli daha da artacak.

17 Haziran 2021 Perşembe 15:54
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi hayata geçirdiği yatırımlarla kentin bacasız sanayi pazar payını artırmayı hedefliyor. Akdeniz başta olmak üzere birden fazla iklimin aynı anda yaşandığı kentte, pek çok doğal güzellik yer alıyor. Bu kapsamda, doğal güzelliklerin ulaşılabilirliğini artırmak, konaklama ve turizm servis ağlarını iyileştirebilmek için önemli yatırımlar gerçekleştiriliyor. Ayrıca projelerle beraber doğallığın muhafazası ve bozulmaların engellenmesi de sağlanmış oluyor. Sahip olduğu coğrafya ve iklim avantajıyla her yıl binlerce turist ağırlayan Kahramanmaraş’ta yeni turizm yatırımları potansiyeli de ortaya çıkaracak.

Doğal Güzellikler Korunuyor

Yatırımlar arasında yer alan Yedikuyular Kayak Merkezi bungalov evleri, yeni konaklama projesi ve ticari mekânlarıyla kış turizminde önemli bir yükseliş yakalandı. Yatırımlarla birlikte Yeşilgöz, Döngel, İçmeler ve Ali Kayası mevkiinde de ulaşılabilirlik önemli ölçüde sağlanıyor. Doğal bölgelere ulaşım sağlayan arterler, öngörülen ziyaretçi sayılarına uygun olarak yeniden düzenleniyor. Ayrıca atıl halde kalan ve tabiat özellikleri kaybolmaya yüz tutan Yeşilgöz ve İçmeler’de ise Büyükşehir ekipleri teyakkuz halinde. Doğal bitki örtüsü ve su kaynaklarında yapılan düzenlemelerle bölgelerin iyileştirilmesi hedefleniyor. Türkiye’nin önemli baraj göllerinden Menzelet üzerinde bulunan Ali Kayası da projelendirilen bir diğer turizm yatırımı olacak. Bölgede yapılması planlanan Cam Seyir Terası’na kara ve baraj üzerinden ulaşım sağlanabilecek.

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