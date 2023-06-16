Kahramanmaraş’ta Turizm, TKDK İle Canlanıyor

TKDK Kahramanmaraş İl Koordinatörü Harun Reşit GENÇ, Kahramanmaraş’ın ve bölgenin en önemli termal turizm bölgelerinden olan, Ilıca’da TKDK desteğiyle yapım süreci devam eden kırsal turizm yatırımlarında incelemelerde bulundu.

Kahramanmaraş’ta, IPARD programının uygulanmaya başlandığı ilk dönemden itibaren kırsal turizm kapsamında sağlanan desteklerle en fazla yatırımın yapıldığı yer olarak öne çıkan Ilıca’ya, bugüne kadar TKDK desteğiyle,474 oda 948 yatak kapasitesine sahip 29turizm işletme belgeli konaklama tesisi kazandırıldığını söyleyen GENÇ, yatırımlarla önemli yerli turist potansiyeline sahip Ilıca’nın konaklama altyapısının güçlendiğine, bölgenin daha modern ve nitelikli tesislere kavuştuğuna vurgu yaptı.

Yapımı devam eden 105 odaya sahip beş apart otel inşaatından ikisinin yakın zamanda tamamlanarak vatandaşların kullanımına hazır hale geleceğini söyledi.

Depremin Yaralarını, Doğal Güzellikleri İle Saracak

Kahramanmaraş’ın, sahip olduğu doğal ve kültürel varlıklar açısından, Ülkemizin gizli kalmış cennetlerinden biri olduğunu dile getiren GENÇ, özellikle deprem sonrası süreçte insani yardım, destek gibi çeşitli amaçlarlaşehrimize gelen vatandaşlarımızın, bir tarafta depremin ağır yıkımı, diğer tarafta ise deprem yaralarını sarmak içinadeta doğal bir ilaç olarak gördükleri Kahramanmaraş’ın bu güzellikleri karşısında şaşkınlıklarını gizleyemediklerini vurguladı.

Kırsal Turizm Destek Alanları

“Kırsal turizm destekleri kapsamında, yeni ve mevcut otel, apart otel, pansiyon, bungalov, konaklama ve yeme içme (restoran, pastane, kahvaltı salonu, yeme çadırı) tesislerinin yanı sıra, at binicilik tesisleri, açık yüzme havuzları, sportif ve eğlence amaçlı balıkçılık için iç suların düzenlenmesi, dağ bisikleti gezi alanları, rafting parkuru, doğa yürüyüşleri parkuru ve hobi bahçeleri gibi çeşitli birçok turistik açık alan faaliyetlerinin hem yapım hem de tefrişat ve donatımı noktasında TKDK tarafından destek verilmektedir.

“Ilıca ve Döngele Kaplıcaları, Ekinözü ve Büyükkızılcık İçmeleri gibi termal turizm alanlarına, Tekir, Başkonuş, Yavşan,Binboğa, Andırın, Nurhak ve Çağlayancerit yaylalarına, Yedikuyular kış turizm alanına, Eshabı- Kehf külliyesi gibi doğal, tarihi ve kültürel açıdan önemli birçok değerle birlikte önemli yer altı ve yerüstü su kaynaklarına sahip Kahramanmaraş’ın turizm alanında nitelikli konaklama ve yeme içme tesisi altyapısının geliştirilmesi için Koordinatörlük olarak çok ciddi gayret sarf edilmektedir.

Kahramanmaraş’a, 12 Yılda 2.000 Yatak Kapasiteli Konaklama Tesisi

Kahramanmaraş’ta, TKDK tarafından kırsal turizmin desteklenmesi kapsamında2011 yılından bugüne kadar, 1.000 oda 2.000 yatak kapasiteli konaklama, 1.266 kişilik yeme içme tesisi olmak üzere 61 adet kırsal turizm projesi ile sözleşme imzalanmıştır. Yatırım bedeli 140 milyon TL. olan bu projelere yaklaşık 69 milyon TL. hibe desteği sağlanmıştır.

TKDK tarafından turizm alanında sağlanan destekler, oda ve yatak kapasitesine katkı sağlanmasının yanında aynı zamanda nitelikli tesis kazandırılması açısından da önemlidir. Kahramanmaraş’ta, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından verilen turizm işletme belgesine sahip turizm tesislerinin yarısı, apart otellerin ise tamamı TKDK tarafından desteklenmiş projelerden oluşmaktadır.

IPARD III - Turizm Yatırımcılarını Bekliyoruz

Yakın bir zamanda proje başvuruları için çağrı ilanı yayınlanması beklenen IPARD III Programı kapsamında da kırsal turizm yatırımlarının desteklenmesine devam edilecek olup, Deprem sonrasında Kahramanmaraş’ın doğal ve kültürel zenginliğinden, gerek bölge insanın gerekse yerli ve yabancı turistlerin daha fazla istifade etmesi için konaklama, yeme içme ve rekreasyonalanında yatırım düşüncesi olan yatırımcılarımızı kırsal turizm kapsamında hibe desteklerinden faydalanmaları için Koordinatörlüğümüze bekliyoruz.