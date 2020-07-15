Kahramanmaraş’ta TÜVTÜRK çilesi

TÜVTÜRK'ün Araç Muayene İstasyonu'na randevulu gelmelerine rağmen uzun saatler sıra bekleyen araç sahipleri, şirkete tepki göstermeye devam ediyor. Salgın döneminde ise tesiste çalışan personellerin maskesiz şekilde çalışarak corona önlemlerinin hiçe sayılması vakaların artmasına davetiye çıkartıyor.

TÜVTÜRK yetersiz kalıyor!

Şehir merkezindeki araç muayene istasyonu araç muayeneleri için yetersiz kalıyor. İnternet veya çağrı merkez üzerinden aldıkları randevu saatinde gelen araç sahipleri, yetersiz kanal ve eleman sayısı nedeniyle uzun saatler sıra beklemek zorunda kalıyor.

Yetkililer bizim sesimizi ne zaman duyacak!

Yaşamış oldukları sorunları dile getiren vatandaşlar şunları söyledi: "Randevu saatinden bir kaç saat önce buraya geliyoruz. Ancak belirtilen saatte aracımız muayeneye alınmıyor. Hem kayıt esnasında, hem personel eksikliği hem de kanalların yetersizliği yüzünden saatlerce bekliyoruz. Doğru düzgün bekleme alanı yok diyen vatandaşlar soğuk havalarda kapalı bekleme alanı olmadığını dile getirerek soğukta donuyoruz sıcak havalarda yanıyoruz dediler. Pandemi sürecinde ise buradaki çalışanlar corona önlemlerine uymayarak salgına adeta davetiye çıkartıyor. Randevu gününde bir vatandaşın yarım günü burada sıra bekleme ve işlemler için geçiyor. Burada randevunuz gelse de işlemler zaten bitmek bilmiyor. Şehir merkezinde sadece bir tane araç muayene istasyonu bulunuyor. Maalesef burasında yetersiz kalıyor. Yetkililerden bu soruna el atmasını bekliyoruz.”