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Kahramanmaraş’ta üçgün hastalığıyla mücadele başladı

Büyükşehir, dünyada yaygın olan ve ülkemizde de büyükbaş hayvanlarda görülen Üçgün Hastalığı’na karşı ilaçlama çalışmaları başlattı.

Kahramanmaraş’ta üçgün hastalığıyla mücadele başladı

Kahramanmaraş’ta üçgün hastalığıyla mücadele başladı

Büyükşehir, dünyada yaygın olan ve ülkemizde de büyükbaş hayvanlarda görülen Üçgün Hastalığı’na karşı ilaçlama çalışmaları başlattı.

06 Ekim 2020 Salı 16:17

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, hayvancılık alanında görülen ve vektörle bulaşan Üçgün Hastalığı ile mücadele kapsamında ilaçlama çalışmalarına başladı. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada uygulamaya dikkat çekildi. Yapılan yazılı açıklamada; “Sığırlarda Üçgün Hastalığı 2-4 yılda bir salgınlar halinde görülür ve vektörlerle nakledilir. Bu hastalık hayvanda ani beden ısısı artışı, iştahsızlık, kilo kaybı, titreme, topallık gibi belirtilerin yanı sıra ölümlere de sebep olur. Ölümlerin artması sektörde önemli bir kayıp demektir.”

Sağlık Bakanlığı Onaylı Ürünler

“Dünyada yaygın olduğu gibi ülkemizde de görülen, sineklerle hayvanlara nakledilebilen ve bulaşıcı bir hastalık olan Üçgün hastalığının bulaşmasını ve ekonomik zararlarını önlemek amacıylailimiz genelinde ilaçlama çalışmaları başlattık.Bu kapsamda; su birikintileri, bataklıklar, büyükbaş hayvan ahırlarının çevreleri gibi alanlarda, Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılan ürünlerle vektörvarlığı ve temasını azaltmaya yönelik kalıcı uygulamalar yapılıyor” ifadeleri kullanıldı.

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Kahramanmaraş’ta üçgün Hastalığıyla Mücadele Başladı
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