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Kahramanmaraş’ta ücretsiz sosyal konuta 3 günde 1000 başvuru!

Elbistan Belediyesincedar gelirli depremzedelere tamamen ücretsiz şekilde dağıtılacağı sosyal konut projesi için başvurular 18 Aralık’ta alınmaya başlamıştı.

Kahramanmaraş’ta ücretsiz sosyal konuta 3 günde 1000 başvuru!

Kahramanmaraş’ta ücretsiz sosyal konuta 3 günde 1000 başvuru!

Elbistan Belediyesincedar gelirli depremzedelere tamamen ücretsiz şekilde dağıtılacağı sosyal konut projesi için başvurular 18 Aralık’ta alınmaya başlamıştı.

22 Aralık 2023 Cuma 09:31

Başvuru için istenen evrakları hazırlayan depremzedeler, Beyaz Masa’da yoğunluk oluşturdu. Başvuruların başladığı ilk 3 günde yaklaşık 1000 depremzede vatandaşın talebi kayıt altına alındı.

Karaelbistan Mahallesi’ndeki projeden ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar, Elbistan Belediyesi’nin yolunu tuttu.

Başvuruda bulunan vatandaşlar, “Başımızı sokacak sıcak bir yuvamız olsun umuduyla geldik. Evraklarımızı teslim ettik. Belirlenen kriterlere uygun olduğumuzu düşünüyoruz. Dar gelirli ve ihtiyaç sahipleri için önemli bir adım olarak görüyoruz. İnşallah bizim gibi kirada oturanlar da kendi evine kavuşmuş olacak. Kura gününü de sabırsızlıkla bekliyoruz. Projenin hayata geçirilmesinden dolayı da Elbistan Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Gürbüz ve ekibine teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandılar.

Başvurular 6 Şubat 2024’te sona erecek

Sosyal konut projesine başvuru yapacaklarda T.C. vatandaşı olmak, 6 Şubat 2023 tarihi itibariyle Elbistan’da ikamet etmek, hanede ikamet eden kişi başı gelirin 5 bin TL’den fazla olmamak, hanede sadece 2 kişi yaşıyorsa aylık gelirin asgari ücret veya altında olmak, 18 yaş ve üstünde olması (Her haneden yalnızca bir müracaat kabul edilecektir), hanede ikamet eden kişilerin üzerine kayıtlı gayrimenkul olmaması (tarımsal nitelikte arsa varsa 5 dönümün altında olması) şartları aranıyor.

Gazi, şehit yakını ve yetimler ile yüzde 60 ve üzeri engelliler için de yüzde 10’ar kontenjan ayrıldı. Başvuru sonucu kuraya katılmaya hak kazanan kişiler için 15 Mart 2024 tarihinde noter huzurunda kura çekimi yapılacak. Kura sonucu ücretsiz konut sahibi olmaya hak kazanan kişiler konut devrinde tapu harcını kendileri ödeyecek.

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Kahramanmaraş’ta ücretsiz Sosyal Konuta 3 Günde 1000 Başvuru!
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