Kahramanmaraş’ta Ulaşım Yatırımları Sürüyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde ulaşım ağını geliştirmek ve güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekipler, şehir içi ulaşımda yoğun olarak kullanılan ve deforme olduğu için trafik güvenliğini tehlikeye atan Onikişubat İbrahim Çalık Lisesi kavşağının giriş ve çıkış istikametlerini baştan uca yeniledi. Ekipler tarafından bölgede gerçekleştirilen sıcak asfalt çalışmalarıyla kavşakta ulaşım konforu ve güvenliği üst seviyeye çıkarıldı.

Arterin Standardı Artırıldı

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekiplerin çalışma gerçekleştirdiği adreslerden bir diğeri de Onikişubat Haydarbey Mahallesi’nde bulunan 32096. Sokak oldu. Ekipler tarafından gerçekleştirilen çalışmalarla, Necmettin Erbakan ile Turgut Özal Bulvarları arasında bağlantı sağlayan 32096. Sokak’ın çıkış istikameti baştan uca yenilendi. Bölgede gerçekleştirilen sıcak asfalt çalışmalarıyla arterin standardı artırıldı.

Çalışmalarımız Artarak Devam Edecek

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’ndan çalışmalara ilişkin yapılan açıklamada, “Şehir genelinde yol bakım, onarım ve yenileme çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor. Ekiplerimiz, deforme olduğu için ulaşımda aksamalara neden olan ve trafik güvenliğini tehlikeye atan Onikişubat İbrahim Çalık Lisesi kavşağının giriş ve çıkış istikametlerini baştan uca yeniledi. Çalışmalarla kavşakta güvenlik ve konfor sağlandı. Yine Onikişubat Haydarbey Mahallesi’nde bulunan 32096. Sokak’ın çıkış istikametinde gerçekleştirilen sıcak asfalt çalışmaları da tamamlandı. Ulaşım ağımızı güçlendirmek için çalışmalarımız artarak devam edecek” ifadelerine yer verildi.