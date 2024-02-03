Kahramanmaraş’ta Ülkü Ocaklarından ortaöğretim gelişim programı!

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Merkezi tarafından hazırlanan İl ve İlçe ortaöğretim biriminde olan gençlerin yarıyıl tatilinin dolu dolu geçmesi, okul derslerine yardımcı olmak ve kişisel gelişimleri için eğitim, kültür ve spor faaliyetlerinin olduğu program hazırlandı.

Programla ilgili konuşan Kahramanmaraş Ülkü Ocakları İl Başkanı Dursun Nar; “Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım'ın talimatıyla başlatılan Gelişim Programına katılan öğrencilerin kültür sanat etkinlikleri, zekâ oyunları, okula takviye dersleri, değerler eğitimi seminerleri, sportif faaliyetler ve sosyal sorumluluk faaliyetlerine katılarak yarıyıl tatilini daha verimli geçirmesini amaçladık. Bu vesile ile düzenlediğimiz "Şehit Süleyman Özmen Yarıyıl Ortaöğretim Gelişim Programı" sayesinde çocuklarımız hem eğleniyor hem de kendilerini geliştirme fırsatı buluyor.” Dedi.