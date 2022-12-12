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Kahramanmaraş’ta Ülkücü Şehit Mürüvvet Kekilli Kadın Hakları Paneli Düzenlendi

Ülkü Ocakları Kahramanmaraş İl Başkanlığı tarafından Ülkücü Şehit Mürüvvet Kekilli Kadın Hakları paneli düzenlendi.

Kahramanmaraş’ta Ülkücü Şehit Mürüvvet Kekilli Kadın Hakları Paneli Düzenlendi

Kahramanmaraş’ta Ülkücü Şehit Mürüvvet Kekilli Kadın Hakları Paneli Düzenlendi

Ülkü Ocakları Kahramanmaraş İl Başkanlığı tarafından Ülkücü Şehit Mürüvvet Kekilli Kadın Hakları paneli düzenlendi.

12 Aralık 2022 Pazartesi 09:53

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli’nin ‘Türk kadını kahramanlıklara imza atan, devlet-i ebed müddet, millet-i ebed müddet anlayışına emek ve güç veren iradedir.’ sözlerini şiar edindiklerinin altını çizen Ülkü Ocakları Kahramanmaraş İl Başkanı Dursun Nar, programda yaptığı selamlama konuşmasında: “Sebebi her ne olursa olsun, kadına şiddet sorunu çözülmeden, kadınlarımıza uzanan eller kırılmadan, daha da önemlisi şiddete müzahir psikolojik ve sosyolojik faktörler köreltilmeden hayat bize zindandır. Kadın anadır, eştir, evlattır. Buradan Ülkücü Şehit Mürüvvet Kekilli ablamızı tekrardan rahmet ve minnetle anarken, başta şehit analarımız olmak üzere tüm kadınlarımıza sevgi ve saygılarımızı iletiyorum. Bugün bizleri kırmayıp programımızda iştiran eden değerli panelistlerimize ve kıymetli ülküdaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.

Moderatörlüğünü eğitimci Rana Öner’in yaptığı program Avukat Kürşat Gündoğan, Vaiz Nihal Öner, Aile ve Sosyal Hizmetler Uzmanları Kürşat Arslan, Yusuf Sürmeli ve Tarih Öğretmeni Mecit Karasu tarafından verilen seminerle son buldu.

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Kahramanmaraş’ta Ülkücü Şehit Mürüvvet Kekilli Kadın Hakları Paneli Düzenlendi
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