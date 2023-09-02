Kahramanmaraş’ta üniversiteliler için “yurt obası” kuruluyor!

KSÜ yönetimi ile Etnospor yetkilileri, öğrencilerin barınma ihtiyacını gidermek adına bir araya gelerek Avşar Yerleşkesinde, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Sayın Bilal Erdoğan’ın da çok önem verdiği bir “Yurt Obası” kurulması kararı aldılar.

KSÜ Senato Salonunda gerçekleştirilen toplantıya KSÜ adına Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nuri Kahveci, KSÜ Genel Sekreteri Ali Rıza Bekler, KSÜ Yapı İşleri Daire Başkanı Aydın Selçuk ile Yapı İşleri Daire Personeli Mimar Sedef Karpuzoğlu ve İç Mimar Sevde Şerefoğlu katılırkenEtnospor Konfederasyonu adına Genel Müdürü M. Abdülhalim Aksu, Etnospor Genel Sekreteri Furkan Gökgöz, Etnospor Kahramanmaraş İl Sorumlusu Murat Balcıoğlu ve Valilik Koordinatörü Ahmet Aytemiz katıldı.

Toplantıda KSÜ’nün tahsis edeceği 59 dönümlük arazi üzerine içerisinde sosyal donatıları da olan yaklaşık 450 çadırlık “Yurt Obası” kurulması kararı alındı.

Özellikle kış mevsiminin zorlu şartlarına karşı dayanıklılığıyla bilinen ve içerisinde ev içindeki her türlü donanıma sahip geleneksel Türk çadırlarının kurulmasıyla öğrencilerin barınma ihtiyacı bir nebze karşılanmış olacak.

KSÜ ve Etnospor heyeti, toplantı sonrası “Yurt Obası”nın kurulacağı alanı da gezerek yerinde incelemelerde bulundular.

Konuyla ilgili açıklama yapan KSÜ Rektör Yardımcısı Prof. Nuri Kahveci “Bilindiği gibi öğrencilerin barınmasıyla ilgili sorumluluk üniversitelere ait olmadığı halde biz Etnospor ile görüşme yaptık ve bu görüşme sonucunda onlar üniversitemizin bir kısmında depremlerde evi oturulamaz hale gelen vatandaşlarımızın ikamet ettiği, Kırgız çadırları diye de ifade ettiğimiz geleneksel Türk çadırlarından barınma yerleri oluşturmuşlardı. Öğrencilerimiz için şehrimizde barınma sorununun üst düzeyde olması sebebiyle kendilerinden bu konuda destek istedik ve bu noktada Etnospor yetkilileri bize yardımcı olacaklarını söylediler. Öğrencilerimiz için “Yurt Obası” oluşturacağımız arazimiz 59 dönümlük bir arazi. Bu arazinin üzerine yaklaşık 450 çadırlık bir oba kurulacak. Bu bölgede öğrencilerin istifade edebileceği sosyal donatılar ile geleneksel sporların yapılabileceği alanlar da oluşturulacaktır. Ayrıca bu obanın etrafı güvenli hale getirilerek giriş ve çıkışlar güvenlikli olacak.” dedi.

EtnosporGenel Müdürü M. Abdulhalim Aksu da Etnosporun hedefleri arasında böyle bir yapı tesis etmek olmadığı halde barınma sorunu yaşadıkları için eğitimlerini yüz yüze yapamayan öğrencilerin eğitimlerine katkı sağlamaya dönük bu projeye Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Sayın Bilal Erdoğan’ın da büyük önem verdiğini bunun için amaçlarının dışında da olsa böyle bir projeyi hızlıca hayata geçirmeye yöneldiklerini söyledi.