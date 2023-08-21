Kahramanmaraş’ta Valilik binasının yeri değişmeyecek!

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Vali Mükerrem Ünlüer ile şehir merkezinde bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulundu. İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman ve İl Jandarma Komutanı Albay Tolga Yağan’ın da yer aldığı programda Güngör ve Ünlüer, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden vatandaşları kabirleri başında dualarla andı. Devamında, depremde hasar gören Altınşehir Kuyumcukent ve Valilik binası ile Dulkadiroğlu ilçesi Akyar Mahallesi’nde yapımı devam eden TOKİ konutlarında incelemelerde bulunan heyet, Tarihi Kapalı Çarşı’da ayakkabıcı esnafı ile de bir araya geldi.

Şehrimizi Daha Güçlü Bir Şekilde Ayağa Kaldıracağız

Ziyaretler sonrası açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Valimiz Sayın Mükerrem Ünlüer, İl Emniyet Müdürümüz ve İl Jandarma Komutanımız ile bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunduk. Asrın felaketindeHakka uğurladığımız canlarımızı Kapıçam Mezarlığı’nda dualarla andık. Depremde hasar gören Altınşehir Kuyumcukent’te incelemelerde bulunduk. TOKİ tarafından hak sahiplerine teslim edilmek üzere Dulkadiroğlu Akyar’da inşası devam eden konutların son durumu hakkında bilgiler aldık. Kapalı Çarşı’da esnaflarımız ile bir araya geldik. Şehrimizin tekrar ayağa kaldırılması noktasında her alanda çok ciddi bir çalışma yürütülüyor.Sayın Valimizle depremde hasar alan valilik binamızda da incelemelerde bulunduk. Şehir hafızamızı yaşatmak için Valiliğimizi aynı yerine Trabzon Caddemizde inşa edeceğiz. El birliğiyle şehrimizi daha güçlü bir şekilde tekrar ayağa kaldıracağız. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.