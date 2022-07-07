Kahramanmaraş’ta vatandaşa sahte para uyarısı!

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğümüzce yaklaşan Kurban Bayramı münasebetiyle “Dolandırıcılık Olayları ve Sahte Parayla Mücadele” kapsamında, ilimiz hayvan pazarlarında, kurbanlık hayvan alım ve satım esnasında meydana gelebilecek sahte para ile dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşlarımız uyarılmış, sahte para konusunda para alırken nelere dikkat etmeleri konusunda bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları yapılarak “Bayram Süresince Hırsızlara ve Dolandırıcılara Karşı Dikkatli Olun” başlıklı el broşürleri ile “Banknotlarda Sahteciliğe Dikkat” kılavuzu dağıtılmış, çalışmalarda 1000 adet broşür dağıtılarak yaklaşık 5000 vatandaşımız bilgilendirilmiştir.