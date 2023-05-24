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Kahramanmaraş’ta yabani otlar temizleniyor!

Onikişubat Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’ne bağlı mobil temizlik ekipleri, ilçe genelinde başlattıkları çalışmayla cadde ve mahalle aralarındaki yabani otları biçerek, genel bakım çalışmalarıyla sokakları estetik bir görünüme kavuşturuyor.

Kahramanmaraş’ta yabani otlar temizleniyor!

Kahramanmaraş’ta yabani otlar temizleniyor!

Onikişubat Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’ne bağlı mobil temizlik ekipleri, ilçe genelinde başlattıkları çalışmayla cadde ve mahalle aralarındaki yabani otları biçerek, genel bakım çalışmalarıyla sokakları estetik bir görünüme kavuşturuyor.

24 Mayıs 2023 Çarşamba 15:42

Rutin temizlik çalışmalarının dışında ilçe genelinde başlattığı yeni temizlik anlayışıyla çalışmalarını sürdüren Onikişubat Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, bir taraftan çöplerin toplanması, yolların ve parkların bakım-onarımını yaparken, diğer taraftan da ana cadde, yol, meydan ve merkezlerin çevre temizliği konusunda çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Oluşturulan mobil temizlik ekipleriyle, çevre sorununun olduğu noktalara hem hızlı hem de kapsamlı müdahale edilirken, enkaz hafriyatlarının toplanmasından konteynerlerin yıkanması ve dezenfeksiyonu ile sokakların temizlenmesine kadar detaylı bir çalışma yürütülüyor.

Belirlenen plan dahilin deHürriyet Mahallesi’ndeki park, bahçe ve çocuk oyun alanlarının yanı sıra sokak araları ve yan bantlarda çalışmaları gerçekleştirilen yabani ot temizliğiyle, çiçeklerin ve ağaçların daha kolay büyümesi sağlanırken, daha estetik bir görünüme de kavuşturuluyor.

Ekipler, yeşil alanlarda budama ve genel temizlik çalışmalarıyla da mahalleyi pırıl pırılhale getirdi.

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından yürütülen ve alanında uzman teknik personel denetiminde özenle gerçekleştirilen çalışmalarda, gerek halkın sağlığı, gerekse çevre düzenlemesi ön planla tutuluyor.

Onikişubat Belediyesi’nin başlattığı temizlik hamlesi, vatandaşların da takdirini kazandı.

Özellikle yaz yağmurları sebebiyle yabani otların çoğalmasıyla birlikte kaldırım ve sokakların daha kirli gözüktüğünü belirten vatandaşlar, Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek ve yetkililere teşekkür ederken, temizlik çalışmalarının daha sık yapılması gerektiğini dile getirdi.

Son Güncelleme: 24.05.2023 21:32
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Kahramanmaraş’ta Yabani Otlar Temizleniyor!
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