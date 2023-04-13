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Kahramanmaraş’ta Yakup İncegül il başkanı oldu!

Ali Babacan’ın Genel Başkanlığı’nda kurulan Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi’nde 28. Dönem Milletvekilliği ve Cumhurbaşkanlığı seçimi için hazırlıklar bütün hızıyla sürüyor.

Kahramanmaraş’ta Yakup İncegül il başkanı oldu!

Kahramanmaraş’ta Yakup İncegül il başkanı oldu!

Ali Babacan’ın Genel Başkanlığı’nda kurulan Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi’nde 28. Dönem Milletvekilliği ve Cumhurbaşkanlığı seçimi için hazırlıklar bütün hızıyla sürüyor.

13 Nisan 2023 Perşembe 13:39

Bu kapsamda Kahramanmaraş İl Başkanı Uzm.Dr. İrfan Karatutlu’nun Millet İttifakı CHP 2. sıra milletvekili adayı olmasıyla istifasının ardından boşalan Kahramanmaraş İl Başkanlığı’na DEVA Partisi Genel Merkezi tarafından Kahramanmaraş Deva Partisi İl Başkan Yardımcısı ve Kurumsal İletişim ve Tanıtım Başkanı Yakup İNCEGÜL İl Başkanı olarak görevlendirildi.

Konuyla ilgili olarak bir açıklama yapan Deva Partisi İl Başkanı Yakup İncegül, “Bildiğiniz üzere DEVA Partisi Türkiye genelinde ve Kahramanmaraş'ta seçimlere millet ittifakındaki Cumhuriyet Halk Partisi listelerinden girmeye karar verdi.

Deva Partimizin Kahramanmaraş adayı millet ittifakının ortak adayı olarak Cumhuriyet Halk Partisi 2. Sırada Uzm.Dr.İrfan Karatutlu olmuştur. Bu vesileyle Kahramanmaraş İl Başkanlığı görevine Deva Partisi Genel Merkezimiz tarafından görevlendirildim. Başta Genel Başkanımız Ali Babacan, Milletvekili adayımız Uzm.Dr.İrfan Karatutlu ve İl Yönetim kurulunun değerli yönetim kurulu üyesi arkadaşlarıma böyle bir göreve layık gördükleri için teşekkür ederim.

Ülkemizin aydınlık geleceği için millet ittifakındaki partilerimiz büyük bir özveriyle çalışıyor ve çalışmalara devam ediyor. Millet ittifakı olarak birlikte başaracağız. Bunu 15 Mayıs sabahı tüm milletimiz görecek. Her düşünceye saygının hakim olduğu, kimsenin düşüncesinden ötürü ötekileştirilmediği bir Türkiye için çalışıyoruz. Kahramanmaraş, bu seçimde bu şehri hak ettiği yerlere taşıyamayan iktidar partisine bu kez dur diyecek. Adaletin yeniden tesis edildiği, özgürlüklerin ve demokrasinin hakim olacağı yeni bir Türkiye hepimize şimdiden hayırlı olsun. Halkımızın ferasetine ve millet ittifakına vereceği desteğe gönülden inanıyoruz. Millet İttifakı ile 15 Mayıs sabahı ülkemiz aydınlık ve umut dolu bir bahara uyanacak. Birlikte, el ele Kahramanmaraş'ımızı yeniden inşaa edeceğiz” dedi.

Yakup İNCEGÜL KİMDİR?

1978 yılında Kahramanmaraş'ta doğdu. İlkokulu Malatya/Doğanşehir ilçesi, Ortaokulu Tekirdağ İmam-Hatip Lisesi'nde; lise eğitimimi K.Maraş Cumhuriyet Lisesi'nde tamamladı. Lisans eğitimimi ise K.Maraş Sütçü İmam Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde 2003 yılında tamamlayarak Türk Dil Bilimcisi ünvanını aldı. 3 yıl öğretmenlik yaptıktan sonra 2006 yılında öğretmenlik mesleğini bıraktı. Aynı yıllarda K.Maraş Sütçü İmam Üniversitesi Eski Türk Edebiyatı Ana Bilim Dalında Yüksek Lisans eğitimimi tamamladı. İkinci Üniversite olarak halen Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü 2.Sınıfta eğitimime devam etmektedir.

Türkiye Yazarlar Birliği Kahramanmaraş Şubesi bünyesinde çıkarılan Genç Adım Dergisinde Editörlük, Failatün Dergisinde ise sahiplik ve editörlük görevlerini üstlendi. Yerel bir gazetede Genel Yayın Yönetmeni ve aynı şirkette üst düzey yönetici olarak bir süre görev yaptı. Genç Adım, Kırağı, Ayna, Güneysu, Kırk İkindi, Failatün gibi çeşitli edebiyat dergilerinde deneme, makale ve şiirleri yayımlanmıştır. 2011 yılında kendi şirketini kurarak iş hayatına atıldı. Halen inşaat, basın-yayın ve hayvancılık sektöründe faaliyet göstermekte olan şirketin yönetim kurulu başkanlığını yürütmektedir. İyi derecede İngilizce, orta derecede Arapça bilmektedir. Evli ve iki kız çocuğu babası olan Yakup İNCEGÜL en son Deva Partisi'nde İl Başkan Yardımcısı ve İl Kurumsal İletişim ve Tanıtım Başkanı olarak görev almıştır.

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Kahramanmaraş’ta Yakup İncegül Il Başkanı Oldu!
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