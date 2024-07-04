Kahramanmaraş’ta yaralı beyaz kartala şefkat eli!

Tarlasında çalıştığı sırada yaralı beyaz kartalı fark eden Alıcıkurt, durumu hemen Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Ekipler, yaralı kartalı teslim aldıktan sonra gerekli tedavi sürecini başlattı.

Yaralı kartal tedavi süreci sonrası doğal yaşam alanına geri dönecek.

Hasan Alıcıkurt, "Doğanın bir parçası olan yaban hayvanlarına her zaman saygı duymalıyız. Beyaz kartalı yaralı halde bulduğumda hemen yardım çağırdım. Bu canlıların varlığı, doğanın dengesinin korunmasına yardımcı oluyor. Bu yırtıcı kuşlar, mahsule zarar veren kemirgenlerin ve diğer zararlı hayvanların popülasyonunu kontrol altında tutarak, tarımsal faaliyetlerin sürdürülebilirliği açısından büyük önem taşıyor. Biz vatandaşlar olarak duyarlı davranmaları ve yaban hayatını koruma çabalarına destek vermeliyiz.” dedi.