Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Başkan Toptaş, YKS’ye girecek öğrencilere başarılar diledi
Başkan Toptaş, YKS’ye girecek öğrencilere...
Kahramanmaraş’ta Minik İtfaiyeciler Üniformalarını Giydi
Kahramanmaraş’ta Minik İtfaiyeciler Üniformalarını Giydi
Genç Eğitim Sendikası Şiddet Önleme Yasa Tasarısı Hazırladı!
Genç Eğitim Sendikası Şiddet Önleme...
KSÜ Korosunun ‘4. Geleneksel Konseri’ Beğeni Topladı
KSÜ Korosunun ‘4. Geleneksel Konseri’...
Kahramanmaraş Gençlikspor Voleybol Takımı 2. Lig'e Yükseldi!
Kahramanmaraş Gençlikspor Voleybol Takımı 2....

Kahramanmaraş’ta yaralı beyaz kartala şefkat eli!

Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Çiğli Mahallesi'nde Hasan Alıcıkurt isimli vatandaş tarafından bir tarlada yaralı halde bulunan beyaz kartal, doğa koruma ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde tedavi altına alındı.

Kahramanmaraş’ta yaralı beyaz kartala şefkat eli!

Kahramanmaraş’ta yaralı beyaz kartala şefkat eli!

Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Çiğli Mahallesi'nde Hasan Alıcıkurt isimli vatandaş tarafından bir tarlada yaralı halde bulunan beyaz kartal, doğa koruma ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde tedavi altına alındı.

04 Temmuz 2024 Perşembe 16:32

Tarlasında çalıştığı sırada yaralı beyaz kartalı fark eden Alıcıkurt, durumu hemen Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Ekipler, yaralı kartalı teslim aldıktan sonra gerekli tedavi sürecini başlattı.

Yaralı kartal tedavi süreci sonrası doğal yaşam alanına geri dönecek.

Hasan Alıcıkurt, "Doğanın bir parçası olan yaban hayvanlarına her zaman saygı duymalıyız. Beyaz kartalı yaralı halde bulduğumda hemen yardım çağırdım. Bu canlıların varlığı, doğanın dengesinin korunmasına yardımcı oluyor. Bu yırtıcı kuşlar, mahsule zarar veren kemirgenlerin ve diğer zararlı hayvanların popülasyonunu kontrol altında tutarak, tarımsal faaliyetlerin sürdürülebilirliği açısından büyük önem taşıyor. Biz vatandaşlar olarak duyarlı davranmaları ve yaban hayatını koruma çabalarına destek vermeliyiz.” dedi.

Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş’ta Yaralı Beyaz Kartala şefkat Eli!
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kahramanmaraş’ta kuzey ilçeleri asfalt ihalesi yapıldı!
Kahramanmaraş’ta kuzey ilçeleri asfalt ihalesi yapıldı!
Onikişubat Belediyesi Yaz Okulu Başladı
Onikişubat Belediyesi Yaz Okulu Başladı
Çağlayancerit ve Türkoğlu’nda muhtarlarla toplantı!
Çağlayancerit ve Türkoğlu’nda muhtarlarla toplantı!
Ünal Ateş Toki’nin mağdur ettiği vatandaşları dinledi!
Ünal Ateş Toki’nin mağdur ettiği vatandaşları dinledi!
TYP ile Kahramanmaraş’ta 358 Kişi İş Sahibi Olacak: Başvurular Başladı
TYP ile Kahramanmaraş’ta 358 Kişi İş Sahibi Olacak: Başvurular Başladı

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2024 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber