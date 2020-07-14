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Kahramanmaraş’ta yarın akşam bu yollar kapalı olacak

Büyükşehir Belediyesi 15 Temmuz Şehitleri Sancak Koşusu etkinliği için 15 Temmuz Çarşamba günü 21:30-22:30 saatleri arasında Adnan Menderes ve Şekerdere bulvarlarının trafiğe kapatılacağını duyurdu.

Kahramanmaraş’ta yarın akşam bu yollar kapalı olacak

Kahramanmaraş’ta yarın akşam bu yollar kapalı olacak

Büyükşehir Belediyesi 15 Temmuz Şehitleri Sancak Koşusu etkinliği için 15 Temmuz Çarşamba günü 21:30-22:30 saatleri arasında Adnan Menderes ve Şekerdere bulvarlarının trafiğe kapatılacağını duyurdu.

14 Temmuz 2020 Salı 19:50

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı 15 Temmuz Şehitleri Sancak Koşusu programı dolayısıylayol kapama kararı alındığını duyurdu.

Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Ulaşım Koordinasyon Merkezi(UKOME)’nden yapılan yazılı açıklamada: “Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 15 Temmuz Çarşamba günü 21:30-22:30 saatleri arasında Necip Fazıl Kültür Merkezi, Adnan Menderes Bulvarı ve Şekerdere Bulvarı ile devam edip 15 Temmuz Demokrasi Meydanında biten istikamette 15 Temmuz Şehitleri Sancak Koşusu düzenleneceği için,iniş şeridi trafiğe tamamen kapatılacaktır. Bu yüzden sürücülerin alternatif yolları kullanmaları gerekmektedir.” denildi.

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Kahramanmaraş’ta Yarın Akşam Bu Yollar Kapalı Olacak
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