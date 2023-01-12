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Kahramanmaraş’ta yaşayan değerler konuşacak

Dünya Edebiyat Şehirlerinden biri olmaya aday Kahramanmaraş’ta edebiyata gönül verenlerin kurarak farkındalık oluşturan projeler ürettiği Kahramanmaraş Edebiyat ve Sanat Derneği’nin usta edebiyatçılara yönelik düzenlediği ‘Yaşayan Değerlere Saygı Günleri’ programının ilk konuğu Yazar Abdulhakim Eren oluyor.

Kahramanmaraş’ta yaşayan değerler konuşacak

Kahramanmaraş’ta yaşayan değerler konuşacak

Dünya Edebiyat Şehirlerinden biri olmaya aday Kahramanmaraş’ta edebiyata gönül verenlerin kurarak farkındalık oluşturan projeler ürettiği Kahramanmaraş Edebiyat ve Sanat Derneği’nin usta edebiyatçılara yönelik düzenlediği ‘Yaşayan Değerlere Saygı Günleri’ programının ilk konuğu Yazar Abdulhakim Eren oluyor.

12 Ocak 2023 Perşembe 09:51

Derneğin çalışmaları ve hafta sonu gerçekleşecek etkinlikleriyle ilgili bilgi veren Kahramanmaraş Edebiyat ve Sanat Derneği Başkanı Lütfi Bilir hedeflerinin Kahramanmaraş’taki tüm edebiyatçıları bu işe gönül veren gençlerle buluşturmak ve tecrübelerini aktarmak olduğunu söyledi.

Bilir şöyle konuştu; “Dünya Edebiyat Şehirlerinden biri olmaya aday ve sayısız yedi güzel adam çıkartan Kahramanmaraş’ta sorumluluğumuzun farkındayız. Edebiyat, Fikir, Düşünce adamları ve Şairlerin bol olduğu Kahramanmaraş’ta bu geleneği ilelebet sürdürmek istiyoruz. Haftanın üç günü derneğimizde faaliyetlerimiz oluyor. 2023 yılı içerisinde yaşayan değerlerimizi anarak onları gençlerle buluşturmak, tecrübelerini gelecek kuşaklara aktarmalarını istiyoruz. İlçelerimizdeki şairlerimizi derneğimize davet ederek şiir söyleşileri etkinlikleri düzenleyeceğiz, böylelikle il ve ilçedeki şair ve yazarları bir araya getirerek kaynaştırmayı hedefliyoruz.” Dedi.

Yaşayan Değerlere Saygı Günleri programının ilk konuğu Yazar-Edebiyat Adamı Abdulhakim Eren olduğunu da hatırlatan Kahramanmaraş Edebiyat ve Sanat Derneği Başkanı Lütfi Bilir; “17 Ocak Cumartesi günü saat 14.00’da dernek binamızdaki programımıza tüm edebiyatseverleri davet ediyoruz. Bundan sonra da her ayın ikinci cumartesi günleri etkinliğimiz düzenli bir şekilde edebiyata gönül veren bir yaşayan değerimizi konuk ederek devam edecek. Yaşayan değerlerimiz hayatlarının kilometre taşlarını, yaşadıkları anıları ve başarıya giden yolda tecrübelerini aktaracak. Tüm edebiyata gönül verenlerimizi derneğimize bekliyoruz.” Dedi.

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Kahramanmaraş’ta Yaşayan Değerler Konuşacak
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