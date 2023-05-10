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Kahramanmaraş’ta yeni halı saha gençlerin hizmetine sunuldu

TOBB Fen Lisesi bahçesine inşa edilen halı saha gençlerin hizmetine sunuldu. Başkan Güngör, “Spor Toto Teşkilat Başkanlığımız ile yaptığımız protokol çerçevesinde TOBB Fen Lisesi’ne 1,5 Milyon TL’lik yatırımla yeni bir halı saha kazandırdık. Tesisimiz okulumuza, öğrencilerimize, gençlerimize hayırlı olsun” dedi.

Kahramanmaraş’ta yeni halı saha gençlerin hizmetine sunuldu

Kahramanmaraş’ta yeni halı saha gençlerin hizmetine sunuldu

TOBB Fen Lisesi bahçesine inşa edilen halı saha gençlerin hizmetine sunuldu. Başkan Güngör, “Spor Toto Teşkilat Başkanlığımız ile yaptığımız protokol çerçevesinde TOBB Fen Lisesi’ne 1,5 Milyon TL’lik yatırımla yeni bir halı saha kazandırdık. Tesisimiz okulumuza, öğrencilerimize, gençlerimize hayırlı olsun” dedi.

10 Mayıs 2023 Çarşamba 11:48

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve Spor Toto Teşkilat Başkanlığı iş birliğiyle hayata geçirilen ‘Her Mahalleye Halı Saha ve Pota’ projesi kapsamında TOBB Fen Lisesi’ne kazandırılan halı saha öğrencilerin hizmetine sunuldu. Gerçekleştirilen ziyarette Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Boz, İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman, okul idarecileri, öğretmenler ve öğrenciler yer aldı. Kısa bir konuşma yapan TOBB Fen Lisesi Müdürü İsmail Demir, okula kazandırılan yeni halı saha için Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’e teşekkür etti.

Kültür, Sanat ve Spor Altyapısı İhya Ediliyor

Depremin ardından şehrin kültür, sanat ve spor altyapısının da ihya ve inşa edilmesi noktasında yoğun gayret gösterildiğini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Maalesef 6 Şubat’ta büyük bir afet yaşadık. Devlet millet el ele şehirlerimizi imar etmeye çalışıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bakanlıklarımız, kurum ve kuruluşlarımızla hızlı bir şekilde bu süreci yönetiyoruz. Şehirlerimizi her alanda yeniden imar ederken kültür, sanat ve spor altyapımızın da ihya ve inşasına gayret ediyoruz” diye konuştu.

100 Halı Saha

Şehre yeni halı sahaların kazandırılacağını belirten Güngör, “Geçtiğimiz yıl Spor Toto Teşkilat Başkanlığımız ile yaptığımız protokol çerçevesinde ilk etapta 46 halı sahanın yapımına başladık. Bu sahalarımızdan 17 tanesini tamamladık ve hizmete açtık. Bu sayıyı inşallah 100’e çıkaracağız. İhtiyaç duyulan mahallelerimize ve okullarımıza halı sahalar inşa edeceğiz. TOBB Fen Lisesi’ne de 1,5 Milyon TL’lik yatırımla yeni bir halı saha kazandırdık. Gençlik ve Spor Bakanlığımız iş birliğiyle hayata geçirdiğimiz bu tesisimizin okulumuza ve öğrencilerimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Stadyum ve Tam Olimpik Yüzme Havuzu

Stadyum ve tam olimpik yüzme havuzu projelerine ilişkin bilgiler aktaran Başkan Güngör, “Şehrimizde 2 adet stadyum var ancak bunların her ikisinin de depremsellik standardını taşımadığı ve ekonomik ömrünü doldurduğu için profesyonel müsabaka oynanamıyordu. Şehrimize yeni bir stadyum kazandırılması noktasında depremden önce çalışmalarımızı başlatmıştık ve bu süreç devam ediyor. İnşallah önümüzdeki süreçte stadyumumuzu şehrimize kazandıracağız. Tam olimpik yüzme havuzu projemizde de çalışmalarımız devam ediyor. Amatör spor kulüplerine yardım konusunda Kahramanmaraş Modeli adını verdiğimiz bir proje geliştirdik. Türkiye’de bir ilk. Başarıyı ödüllendiren bir sistem. İki yılda amatör spor kulüplerimize 3 Milyon TL destek sağladık” ifadelerini kullandı. Ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, hizmete alınan halı sahada gençlerle bir araya geldi.

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Kahramanmaraş’ta Yeni Halı Saha Gençlerin Hizmetine Sunuldu
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