Kahramanmaraş’ta yerinde dönüşüm’e talep yağmuru!

Kahramanmaraşlı depremzedeler,Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hayata geçirilen ‘Yerinde Dönüşüm’ projesine yoğun ilgi gösterdi. Kahramanmaraş’ta konut ve işyerlerini yerinde yapmak için başvuruda bulunan vatandaşların sayısı 28 bin 581 oldu. Yoğun şekilde devam eden başvuru sayısı her dakika yükselmeye devam ediyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 6 Şubat tarihinde gerçekleşen depremin ardından bölgede konut yapımında seferber oldu. Bir yandan temeli atılan inşaatlar hızla yükselirken bir yandan da şehir merkezlerinin ayağa kaldırılması için yeni projeler hayata geçirildi.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından, deprem bölgesindekikalıcı konutların inşa sürecinin hızla bitirilmesi için ‘Yerinde Dönüşüm’ projesi başlatıldı. ‘17 Temmuz’da hayata geçirilen ‘Yerinde Dönüşüm’ projesi beklenenin üzerinde ilgi gördü.‘Yerinde Dönüşüm’ projesinden yararlanarak biran önce ev ve işyerlerine kavuşmak isteyen Kahramanmaraşlı depremzedeler,ilk günden itibaren Bakanlığın açtığı ‘Yapım ve Dönüşüm’ ofislerine akın etti.

KAHRAMANMARAŞ’TA 28 BİN 581 BAŞVURU

‘Yapım ve Dönüşüm’ ofislerinden gerekli tüm bilgileri alan vatandaşlar,konut ve işyerlerinin ‘Yerinde Dönüşüm’ü için adeta birbirleriyle yarışırcasına e-Devlet üzerinden başvuruda bulundu. Projeye büyük ilgi gösteren afetzedelerinyaptığı başvurular,diğer illerde olduğu gibi Kahramanmaraş’ta da her gün yeni bir rekor sayısına ulaştı. Kahramanmaraş’ta vatandaşların yaptığı başvuru sayısı,23 bin 880'i konut, 4 bin 701'i iş yeri olmak üzere toplam 28 bin 581'e ulaştı.