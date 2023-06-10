Kahramanmaraş’ta yollar genişletiliyor!

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehrin ulaşım ağını güçlendirmek ve trafikte konfor ve güvenliği artırmak için yol bakım ve onarım, yenileme ve genişletme çalışmalarını kesintisiz sürdürüyor.

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nca çalışma gerçekleştirilen adreslerden birisi de Onikişubat ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan ve yoğun nüfusa hitap eden arterlerden Garbi Sokak oldu. Darlığı sebebiyle araç trafiğinde aksamalara neden olan arterde gerçekleştirilen kısmi genişletme çalışmalarıyla yolda dar kısımların genişliğinin artırılması ve trafikte konfor ve güvenliğin üst seviyeye çıkarılması hedefleniyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, şehrin ulaşım altyapısının geliştirilmesi ve güçlendirilmesi noktasında çalışmaların artarak devam ettiği belirtildi.