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Kahramanmaraş’ta yürütülen Afet ve Acil Durum Çalışmaları Değerlendirildi

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki’nin başkanlığında gerçekleştirilen afet ve acil durum yönetim değerlendirme toplantısında konuşan Başkan Güngör, “Depremin meydana geldiği ilk andan itibaren devletimiz ve milletimiz tüm imkân ve kabiliyetiyle yanımızda. Tüm ekiplerimiz gece gündüz demeden sahada çalışmalarını yürütüyor” dedi.

Kahramanmaraş’ta yürütülen Afet ve Acil Durum Çalışmaları Değerlendirildi

Kahramanmaraş’ta yürütülen Afet ve Acil Durum Çalışmaları Değerlendirildi

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki’nin başkanlığında gerçekleştirilen afet ve acil durum yönetim değerlendirme toplantısında konuşan Başkan Güngör, “Depremin meydana geldiği ilk andan itibaren devletimiz ve milletimiz tüm imkân ve kabiliyetiyle yanımızda. Tüm ekiplerimiz gece gündüz demeden sahada çalışmalarını yürütüyor” dedi.

11 Mart 2023 Cumartesi 10:52

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, incelemelerde bulunmak üzere şehre gelen AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki’nin başkanlığında gerçekleştirilen afet ve acil durum yönetim değerlendirme ve istişare toplantısına katıldı. Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıda; 64. Hükümet Kültür ve Turizm Bakanı ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal, milletvekilleri ile ülkenin dört bir yanından yardıma gelen büyükşehir, il ve ilçe belediye başkanları da yer aldı. Şehirde yürütülen afet ve acil durum çalışmaları, kardeş şehir projesi ve depremzedelerin ihtiyaçlarının karşılanması noktasında hayata geçirilen projeler gibi pek çok konunun görüşüldüğü toplantı, dilek ve temennilerle noktalandı.

Devlet Millet Dayanışması

Toplantının açılış konuşmasını yapan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Depremin meydana geldiği ilk andan itibaren devletimiz ve milletimiz tüm imkân ve kabiliyetiyle yanımızda. Tüm ekiplerimiz gece gündüz demeden sahada çalışmalarını yürütüyor. Belediyelerimiz imkanlarının çok üzerinde bir fedakârlık gösteriyor. Bu noktada Sayın Cumhurbaşkanımıza, bakanlarımıza, milletvekillerimize, kamu kurum ve kuruluşlarımıza, belediyelerimize ve gönüllülerimize şükranlarımızı sunuyoruz” cümlelerini kaydetti.

Acılarımızı Paylaşarak Yaralarımızı Sarıyoruz

Türkiye’nin dört bir yanından gelerek şehrin ihya ve inşası noktasında gayret gösteren tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür eden 64. Hükümet Kültür ve Turizm BakanıMahir Ünal, “Büyük bir coğrafyada etkili olan bu afeti hep birlikte yaşadık. Acımız çok büyüktü ama bu acıyı paylaşarak yaralarımızı sarıyoruz. Tüm belediyelerimiz ve kurumlarımız burada mevcut imkanlarının çok üzerinde bir fedakârlık göstererek çalışmalarını yürütüyor. Bu noktada belediyelerimizi koordine eden Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Mehmet Özhaseki’ye, belediye başkanlarımıza ve tüm ekiplerimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Devletimiz Vatandaşlarımızın Yanında

Toplantıda yaptığı konuşmada depremin ilk gününden itibaren Türkiye’nin dört bir yanından belediyelerin deprem bölgesine 11 bin 565 iş makinesi ve kamyon gönderdiğini belirten AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, “Öncelikle tüm depremzede kardeşlerimize bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ölenlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Bir kez daha böyle bir felaketle karşılaşmamayı diliyorum. Anadolu topraklarında yaşanan en büyük afetlerden bir tanesi. Yaklaşık 14 milyon insanımızı etkiledi. Depremin meydana geldiği ilk saatlerden itibaren Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bakanlarımız, milletvekillerimiz, valilerimiz, kurum ve kuruluşlarımız ile belediyelerimiz sahada. Devletimiz depremin meydana geldiği ilk andan itibaren sahada, depremzedelerin yanında oldu. Depremzede kardeşlerimize yardımcı olmak ve yaralarını sarmak için tüm imkân ve kabiliyetlerimizi seferber ettik. Kahramanmaraş’ımızda da 3 büyükşehir, 7 il ve 43 ilçe belediyemiz depremin ilk gününden itibaren gerek şehir merkezinde gerekse ilçelerde görev alıyorlar. Depremin ilk gününden bugüne kadar belediyelerimizden deprem bölgelerine 11 bin 565 iş makinesi ve kamyon gönderildi. Ayrıca 42 bin personel de burada görev alıyor. 22 bin tırdan fazla da gıda yardımı gönderildi. Gün geçtikçe bu yardımlar artmaya devam ediyor” dedi.

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Kahramanmaraş’ta Yürütülen Afet Ve Acil Durum Çalışmaları Değerlendirildi
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