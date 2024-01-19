Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Sani Konukoğlu, mezarı başında anıldı!
Sani Konukoğlu, mezarı başında anıldı!
Göksun’da Kış Şartlarıyla mücadele başladı!
Göksun’da Kış Şartlarıyla mücadele başladı!
Görme Engelli Vatandaşlar ve Aileleri İçin Etkinlik Düzenledi
Görme Engelli Vatandaşlar ve Aileleri...
Mesut Dedeoğlu'ndan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı!
Mesut Dedeoğlu'ndan 10 Ocak Çalışan...
‘Kahramanmaraş Masalları’ Kitabı Miniklerle Buluştu!
‘Kahramanmaraş Masalları’ Kitabı Miniklerle Buluştu!

Kahramanmaraş’ta yüzme havuzu öğrenciler için ücretsiz oldu!

Kahramanmaraş’ta Onikişubat Belediyesi, üniversite sınavına hazırlanan öğrencilere, ara tatil boyunca yüzme havuzlarını ücretsiz yaptı.

Kahramanmaraş’ta yüzme havuzu öğrenciler için ücretsiz oldu!

Kahramanmaraş’ta yüzme havuzu öğrenciler için ücretsiz oldu!

Kahramanmaraş’ta Onikişubat Belediyesi, üniversite sınavına hazırlanan öğrencilere, ara tatil boyunca yüzme havuzlarını ücretsiz yaptı.

19 Ocak 2024 Cuma 15:54

İlçesine kazandırdığı yurduyla beraber 7 okul, Bilgi ve Kültür Evleri ile Sosyal Etkinlik Merkezlerinin yanı sıra destekleyici uygulamalarla öğrencilerin her zaman yanında olan Hanefi Mahçiçek başkanlığındaki Onikişubat Belediyesi, bu kez ise sınav stresini atmalarına destek olacak.

Bu kapsamda Başkan Mahçiçek’in talimatlarıyla üniversite sınavına hazırlanan öğrencilere Onikişubat Belediyesi’nden anlamlı bir moral hediyesi geldi. Onikişubat Belediyesi’nden yapılan açıklamada, 5 Kapalı Yüzme Havuzu’nun üniversite sınavına hazırlanan öğrencilere sömestr tatili boyunca ücretsiz hizmet vereceği duyuruldu.

Yüzme havuzlarından faydalanmak isteyen öğrenciler, Şehit Abdullah Çavuş Kapalı Yüzme Havuzu, Şehit Hüseyin Varol (Cumhuriyet) Kapalı Yüzme Havuzu, Şehit Serkan Yılmaz (Saçaklızade) Kapalı Yüzme Havuzu, Şehit Cengiz Engizek (Barbaros) Kapalı Yüzme Havuzu ile Piri Reis Kapalı Yüzme Havuzu’ndan randevu aldıktan sonra okul kimlik kartlarıyla birlikte 15.30 ile 17.30 seanslarına ücretsiz olarak katılabilecek. Kadınlar için havuz günleri Salı, Perşembe ve Cumartesi, erkekler için ise Çarşamba, Cuma ve Pazar olarak belirlendi.

Öğrenciler; içerisinde yüzme havuzu, fitness salonu ve kafeterya alanlarının olduğu tesislerde hem yüzerek sağlıklı olacak hem de eğlenceli vakitler geçirerek sınav stresini atacak.

Yüzme havuzlarını kullanmak isteyen öğrenciler aşağıda belirtilen telefon numaralarından gitmek istedikleri tesisi arayarak randevu almaları gerekmektedir:

Şehit Abdullah Çavuş Kapalı Yüzme Havuzu

Tel: 0344 212 16 73

Şehit Hüseyin Varol (Cumhuriyet) Kapalı Yüzme Havuzu

Tel:0344 212 46 46 Dahili 4406

Şehit Serkan Yılmaz (Saçaklızade) Kapalı Yüzme Havuzu

Tel: 0344 212 46 46 Dahili 4414

Piri Reis Kapalı Yüzme Havuzu

Tel:0344 212 46 46 Dahili 4417

Şehit Cengiz Engizek (Barabaros) Kapalı Yüzme Havuzu

Tel:0344 212 46 46 Dahili 4420

Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş’ta Yüzme Havuzu öğrenciler Için ücretsiz Oldu!
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kahramanmaraş’ta 5 ilçe için sağanak yağış uyarısı!
Kahramanmaraş’ta 5 ilçe için sağanak yağış uyarısı!
Kahramanmaraş’ta Ebrar sitesi davası ertelendi, müteahhidin savunması şoke etti!
Kahramanmaraş’ta Ebrar sitesi davası ertelendi, müteahhidin savunması şoke etti!
Başkan Güngör’den ilk açıklama! “Kahramanmaraş’a hizmet onurdur”
Başkan Güngör’den ilk açıklama! “Kahramanmaraş’a hizmet onurdur”
Ceyhan, seçim startını baba ocağından verdi!
Ceyhan, seçim startını baba ocağından verdi!
Metrekare Fiyatı 30 Bin 318 Lira Oldu
Metrekare Fiyatı 30 Bin 318 Lira Oldu

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2024 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber