Kahramanmaraş’ta yüzme havuzu öğrenciler için ücretsiz oldu!

İlçesine kazandırdığı yurduyla beraber 7 okul, Bilgi ve Kültür Evleri ile Sosyal Etkinlik Merkezlerinin yanı sıra destekleyici uygulamalarla öğrencilerin her zaman yanında olan Hanefi Mahçiçek başkanlığındaki Onikişubat Belediyesi, bu kez ise sınav stresini atmalarına destek olacak.

Bu kapsamda Başkan Mahçiçek’in talimatlarıyla üniversite sınavına hazırlanan öğrencilere Onikişubat Belediyesi’nden anlamlı bir moral hediyesi geldi. Onikişubat Belediyesi’nden yapılan açıklamada, 5 Kapalı Yüzme Havuzu’nun üniversite sınavına hazırlanan öğrencilere sömestr tatili boyunca ücretsiz hizmet vereceği duyuruldu.

Yüzme havuzlarından faydalanmak isteyen öğrenciler, Şehit Abdullah Çavuş Kapalı Yüzme Havuzu, Şehit Hüseyin Varol (Cumhuriyet) Kapalı Yüzme Havuzu, Şehit Serkan Yılmaz (Saçaklızade) Kapalı Yüzme Havuzu, Şehit Cengiz Engizek (Barbaros) Kapalı Yüzme Havuzu ile Piri Reis Kapalı Yüzme Havuzu’ndan randevu aldıktan sonra okul kimlik kartlarıyla birlikte 15.30 ile 17.30 seanslarına ücretsiz olarak katılabilecek. Kadınlar için havuz günleri Salı, Perşembe ve Cumartesi, erkekler için ise Çarşamba, Cuma ve Pazar olarak belirlendi.

Öğrenciler; içerisinde yüzme havuzu, fitness salonu ve kafeterya alanlarının olduğu tesislerde hem yüzerek sağlıklı olacak hem de eğlenceli vakitler geçirerek sınav stresini atacak.

Yüzme havuzlarını kullanmak isteyen öğrenciler aşağıda belirtilen telefon numaralarından gitmek istedikleri tesisi arayarak randevu almaları gerekmektedir:

Şehit Abdullah Çavuş Kapalı Yüzme Havuzu

Tel: 0344 212 16 73

Şehit Hüseyin Varol (Cumhuriyet) Kapalı Yüzme Havuzu

Tel:0344 212 46 46 Dahili 4406

Şehit Serkan Yılmaz (Saçaklızade) Kapalı Yüzme Havuzu

Tel: 0344 212 46 46 Dahili 4414

Piri Reis Kapalı Yüzme Havuzu

Tel:0344 212 46 46 Dahili 4417

Şehit Cengiz Engizek (Barabaros) Kapalı Yüzme Havuzu

Tel:0344 212 46 46 Dahili 4420