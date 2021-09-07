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Kahramanmaraş’taki dev havuz 45 günde dolacak

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde "Doğa Dostu Şehir ve Duyarlılık" ana temasıyla gerçekleştirilecek EXPO 2023 kapsamında yapımı tamamlanan Kristal Lagün Havuzu'na su doldurulmaya başlandı.

Kahramanmaraş’taki dev havuz 45 günde dolacak

Kahramanmaraş’taki dev havuz 45 günde dolacak

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde "Doğa Dostu Şehir ve Duyarlılık" ana temasıyla gerçekleştirilecek EXPO 2023 kapsamında yapımı tamamlanan Kristal Lagün Havuzu'na su doldurulmaya başlandı.

07 Eylül 2021 Salı 07:56
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Merkez Onikişubat Belediyesinin Hasancıklı Mahallesi'nde bulunan Menzelet ve Sır Barajı çevresindeki 747 bin metrekarelik EXPO alanında çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Bu kapsamda, yapımı tamamlanan 70 dönüm üzerine kurulu Kristal Lagün Havuzu'na su doldurulmaya başlanması amacıyla program düzenlendi.

Burada gazetecilere açıklamada bulunan Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, projenin Kahramanmaraş'ı marka kent haline dönüştürebilecek önemli bir çalışma olduğunu söyledi.

EXPO'nun en önemli ayaklarından birinin Kristal Lagün Projesi olduğunu belirten Mahçiçek, "Yaklaşık 70 bin metrekare büyüklüğünde devasa bir lagün, yani iç havuz. Bugün itibarıyla bu iç havuza su tutmaya başladık. Tamamen dolumu ise 45 gün sürecek. Burada öncelikle kimyasal arıtma yapıldıktan sonra otomatik arıtma devreye girecek ve bu devasa havuz Kahramanmaraş'ımızın, Türkiye'mizin gösterimine sunulacak." dedi.

Mahçiçek, havuzun etrafına iki kafe ve lokanta projesinin de olduğunu anlatarak şöyle devam etti:

"Türkiye'nin önemli ve bugüne kadar yapılmamış projelerinden birisi olan Uğur Böceği ve Kelebek bahçemizin de inşaatı süratle devam ediyor. Önümüzdeki yılın baharında bunlar da devreye girecek ve EXPO projesinin içine serpiştirdiğimiz bu güzellikleri bütün dünyanın gösterimine sunacağız. Bu öyle bir proje ki Avrupa'da böyle bir havuz yok. Bu Türkiye'de var. Kahramanmaraş'ta, Onikişubat'ta var. Bu da Onikişubat Belediyesinin farkını herkese gösterecek bir proje."

Program, proje alanında yapılan incelemenin ardından sona erdi.

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Kahramanmaraş’taki Dev Havuz 45 Günde Dolacak
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