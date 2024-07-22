Kahramanmaraş’taki okul Azerbaycan’da ödüle layık görüldü!

Dulkadiroğlu Kaymakamlığı, Dulkadiroğlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Turan İlkokulu işbirliği ile gerçekleştirilen “Her Şehide Bir İlmek” Projesi, Çanakkale şehitleri ve tüm şehitlerimize ithafen hazırlandı. Bu anlamlı proje ile Turan İlkokulu, ülkemizi, şehrimizi ve ilçemizi temsil etmek üzere 23-25 Ağustos 2024 tarihlerinde Bakü’de gerçekleşecek olan uluslararası ödül törenine davet edildi.

Projede emeği geçen tüm öğretmen ve öğrencileri kutlayan Dulkadiroğlu Kaymakamı, bu başarının Kahramanmaraş için büyük bir gurur kaynağı olduğunu belirtti. İlçe Milli Eğitim Müdürü ise, projenin şehitlerimize duyulan minnetin bir göstergesi olduğunu vurguladı.