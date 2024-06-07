Kahramanmaraş’taki Robotik ve Teknoloji Festivali, 7’den 70’e Binlerce Misafirini Ağırladı

Şehrin altyapıdan ulaşıma, üstyapıdan yeşil alana, eğitimden kültür sanata tüm alanlarda gelişimi için faaliyetlerini artırarak sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, bilim ve teknoloji noktasında da önemli bir adım attı. Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Onikişubat İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Bilişim Teknolojileri Eğitimcileri Derneği destekleriyle Robotik ve Teknoloji Festivali düzenlendi. Merkez Spor Kompleksi’nde düzenlenen festivale 7’den 70’e binlerce vatandaş katılım sağladı. Yoğun katılımla gerçekleştirilen festivalde; robot yarışmaları, proje sunumları ve teknoloji atölyeleri gibi çeşitli etkinlikler katılımcılarla buluştu. Festival gençlerin yaratıcı bakış açısının gelişmesine, teknoloji ve robotik alanında önemli deneyimler kazanmasına ve teknolojiyi yakından tanıma fırsatı bulmasına da imkân sağladı.

“Gençlerimiz Bu Festivalde Deneyim Kazanma Fırsatı Buldu”

Vali MükerremÜnlüer ve şehir protokolü ile birlikte festival alanını ziyaret ederek incelemelerde bulunan Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Beşen, “Bugün burada, geleceğimizin temellerini atmak için toplanmış bulunuyoruz. Robotik ve Teknoloji Festivali, şehrimizin gençlerine ilham vermek, onları yenilikçi düşünmeye teşvik etmek ve teknolojinin sınırlarını zorlamaları için bir platform sunmak amacıyla düzenlenen bir organizasyon.Bu festival, Kahramanmaraş’ın gençlerinin yaratıcılıklarını ve mühendislik becerilerini sergilemeleri için eşsiz bir fırsat. Robot yarışmaları, proje sunumları ve teknoloji atölyeleri ile dolu bu etkinlikte, gençlerimiz kendi projelerini geliştirecek ve robotik alanında önemli deneyimler kazanacaklar” diye konuştu.

“Genç Kardeşlerimiz Festivalde Teknoloji ile Daha Yakından Tanıştı”

Başkan Vekili Beşen, konuşmasının devamında: “Büyükşehir Belediyesi olarak, gençlerimizin eğitimine ve gelişimine yatırım yapmak en öncelikli hedeflerimizden. Bu festival, şehrimizin gençlerine teknolojiyi keşfetme ve onu hayatlarının bir parçası haline getirme şansı veriyor. Paydaşlarımız ile birlikte düzenlediğimiz bu festivalimiz, şehrimizin gençlerine yalnızca bilgi ve beceri kazandırmakla kalmayacak, aynı zamanda onları geleceğin liderleri olarak yetiştirecektir” cümlelerini kaydetti. Festival, yarışmalarda dereceye giren katılımcılaraplaket takdimi ile noktalandı.