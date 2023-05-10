Kahramanmaraş’taki Yazıcıoğlu Davası Ertelendi

Büyük Birlik Partisi’nin (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile 5 kişinin ölümüne ilişkin Kahramanmaraş 2. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki 19 kişilik davanın 9. duruşması bugün saat 09.30 da başladı ve yaklaşık 2 saat süren duruşmanın ardından dava, 20 Eylül 2023 tarihine ertelendi.

Sanıklar arasında farklı davalar nedeniyle cezaevinde bulunan aralarında FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanına suikast timinde yer aldıkları gerekçesiyle mahkum edilen ve bu dosyanın da sanıkları olan Davut Uçum ile Aydın Özsıcak’da yer alıyor.

Cumhuriyet başsavcılığı Muhsin Yazıcıoğlu davasına ilişkin ana soruşturma dosyasını beklediği için bugün davayı yine erteledi.