Kalkınmanın yolu eğitimden geçer

Bugünün ayrı bir önemi var, bir eğitimci olarak tüm öğretmenlerimizin öğretmenler gününü canı gönülden kutluyorum” dedi.

Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan, 24 Kasım Öğretmenler günü nedeniyle yayınladığı mesajında, Öğretmenliğin kutsallığına ve önemine dikkat çekti. Yılmazcan; “Bende bir öğretmenim ve öğretmen olmanın da gururunu her zaman yaşıyorum. Tüm öğretmen arkadaşlarım gibi yetiştirdiğim öğrencilerimizin başarısını gördükçe, tarifi olmayan bir mutluluk yaşıyorum.” Dedi.

Vatanın her karış toprağında hiçbir koşul ve zorluk tanımaksızın, ülkeye başarılı bireyler yetiştirmek için yaptıkları görevin kutsallığına da vurgu yapan Başkan Yılmazcan, öğretmenlerin anılması, hatırlanması için bir gün, bir hafta ve bir ay değil her zaman fedakar öğretmenlere gereken önemin verilmesi gerektiğini belirtti.

Öğretmenlerin tek hedefinin ülkeyi kalkındıracak, vatanına, milletine yararlı bireyler yetiştirmek olduğuna da vurgu yapan Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan; “Öğretmen eğitimi, öğretimi ve insanlara bir hayat boyu rehber olmayı meslek edinen kimsedir. Öğretmenlik, bedeli hiçbir maddi karşılıkla ölçülmeyecek kadar saygın ve fedakarlık gerektiren bir meslektir. Ülkemizin geleceğinin şekillenmesinde eğitimin büyük bir rol oynadığına hiç şüphe yoktur. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Öğretmenler, yeni nesil sizin eseriniz olacaktır’ sözünde belirttiği gibi, öğretmenlerimizin üstlendiği görev, toplumsal ve bireysel anlamda bütün özeni hak etmektedir. Karanlığa meşale olarak çocuklarımızın, gençlerimizin gelişmesinde sonsuz emek harcayan zor şartlar altında dahi olsa ülkemizin her köşesinde özveri, sabır, emekle görevlerini özenle yerine getirmeye çalışan, tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler gününü canı gönülden kutluyorum.” Mesajını paylaştı.

Öğretmenlerin öğrencilerini sadece bilgi çağına hazırlamadığına onları hayata hazırladığını hatırlatan Başkan Yılmazcan sözlerini şöyle tamamladı; “Anne ve babadan sonra çocukların hayatına dokunan kişilerin başında gelen öğretmenlerimiz bu süreçte de büyük bir özveri gösterdiler. Öğretmenlerimiz güvenin, bilginin, sevginin, fedakârlığın ve sabrın en güzel temsilcileri olduğunu bir kez daha ispat ettiler. Onlara ne kadar teşekkür etsek azdır. Çünkü öğretmenler sadece bilgiyi aktaran değil; aynı zamanda sevgiyi, adaleti, milli ve manevi değerleri de aşılayan vatansever kişilerdir.”