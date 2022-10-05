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KAMEK Kurs Kayıtları Devam Ediyor

Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen KAMEK Kursları’nda yeni dönem kayıtları devam ediyor. Başvurularda son gün 7 Ekim Cuma.

KAMEK Kurs Kayıtları Devam Ediyor

KAMEK Kurs Kayıtları Devam Ediyor

Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen KAMEK Kursları’nda yeni dönem kayıtları devam ediyor. Başvurularda son gün 7 Ekim Cuma.

05 Ekim 2022 Çarşamba 13:54

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Meslek Edindirme ve Sanat Eğitimi Kursları’nda (KAMEK) yeni dönemde kursiyerlere verilecek olan Ahşap Yakma, Turistik ve Hediyelik Eşya Yapımı, İngilizce, Kanun, Keman, Ney, Osmanlıca, Ritim, Stem ve Mefruşat başta olmak üzere toplamda 21 atölyede başvurular devam ediyor. Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nin yanında bulunan Büyükşehir Belediyesi KAMEK Kurs Merkezi’nde gerçekleştirilecek eğitimlere 7 Ekim Cuma günü mesai bitimine kadar yine aynı noktadan başvuru yapılabilecek. Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, kurslarla ilgili detaylı bilgiye 0344 215 40 40 numaralı telefondan ulaşılabileceği belirtildi.

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KAMEK Kurs Kayıtları Devam Ediyor
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