KAMEK’te Hem Sosyalleşiyor Hem El Becerilerini Geliştiriyorlar

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Meslek Edindirme ve Sanat Eğitimi Kursları, yeni dönemde 36 farklı branşta bin 59 kursiyeriyle eğitimlerini sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi KAMEK Kurs Merkezi’nde düzenlenen eğitimler arasında Makrome ve Mozaik Kursu da yer alıyor. Kursiyerler Makrome Kursu’nda vazodan tokaya, saksıdan anahtarlığa kadar çeşitli süs eşyası yapımını öğreniyor. Mozaik Kursu’nda ise kursiyerlere taş, cam, metal ve deniz kabuğu gibi malzemelerden mozaik yapımına ilişkin eğitimler veriliyor. KAMEK’te düzenlenen eğitimlerin sosyalleşmelerine ve el becerilerini geliştirmelerine çok büyük katkı sağladığını belirten kursiyerler, Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.

“Evimiz Gibi Oldu”

Makrome Kursu öğrencilerinden Selma Nacaroğlu, “KAMEK’te düzenlenen çeşitli kurslara daha önce de katılmıştım. Burada hem yeni şeyler öğreniyoruz hem de edindiğimiz el becerileri neticesinde yaptığımız eşyaları satarak aile bütçesine katkıda bulunabiliyoruz. Kurslardan son derece memnunuz. Burada hem sosyalleşiyor hem de yeni arkadaşlar ediniyoruz. Burası artık evimiz gibi oldu. Herkese tavsiye ediyorum. Bizlere bu imkânı sağlayan Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ediyorum” dedi.

“El Becerilerimizi Geliştiriyoruz”

KAMEK’te düzenlenen eğitimlerin son derece faydalı olduğunu belirten Fatma Çopur, “Bir aydır KAMEK’te düzenlenen Makrome Kursu’nda eğitim alıyorum. Burada çok güzel bilgiler öğreniyor, el becerilerimizi geliştiriyoruz. Zamanımızı verimli şekilde değerlendirmek açısından da çok faydalı oluyor. Hocalarımız sağ olsun bizlerle yakından ilgileniyor ve çok güzel şeyler öğretiyor. Büyükşehir Belediyemize teşekkür ediyor, bu tür etkinliklerin devamını diliyorum” diye konuştu.