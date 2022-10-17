Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
KSÜ Rektörü Alptekin Yasım Türk Dünyası Sempozyumuna katıldı
KSÜ Rektörü Alptekin Yasım Türk...
Emine Şenlikoğlu Söyleşisine Yoğun İlgi
Emine Şenlikoğlu Söyleşisine Yoğun İlgi
Başkan Güngör Kitap Fuarı’nda Edebiyatseverlerle Buluşacak
Başkan Güngör Kitap Fuarı’nda Edebiyatseverlerle...
Başkan Mahçiçek’ten, Pakdil ve Karakoç’u anma mesajı
Başkan Mahçiçek’ten, Pakdil ve Karakoç’u...
Kitap Fuarı Üçüncü Gününde de Dolu Dolu Etkinliklerle Devam Edecek
Kitap Fuarı Üçüncü Gününde de...

KAMTİAD’dan Narlı’ya Hayırlı Olsun Ziyareti

Kahramanmaraş Ticaret ve İş İnsanları Derneği (KAMTİAD) Başkanı Hasan Esat Işık ve Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte, Kahramanmaraş Ticaret Borsası Başkanı Mustafa Narlı’yı ziyaret ettiler.

KAMTİAD’dan Narlı’ya Hayırlı Olsun Ziyareti

KAMTİAD’dan Narlı’ya Hayırlı Olsun Ziyareti

Kahramanmaraş Ticaret ve İş İnsanları Derneği (KAMTİAD) Başkanı Hasan Esat Işık ve Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte, Kahramanmaraş Ticaret Borsası Başkanı Mustafa Narlı’yı ziyaret ettiler.

17 Ekim 2022 Pazartesi 12:49

KAMTİAD yönetimi Kahramanmaraş’ta ziyaretlerine devam ediyor. Başkan IŞIK ziyaretleri kapsamında KAMTİAD yönetim kurulu üyeleri Cemal SARI, Ali Haydar DEMİRCAN, Mesut UĞUR ile birlikte görevine yeni seçilen Kahramanmaraş Ticaret Borsası Başkanı Mustafa Narlı’ya hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdi.

Samimi bir ortamda gerçekleştirilen ziyarette IŞIK ve yönetimi, Başkan Narlı’ya çiçek taktim ettiler.

Ziyaretle ilgili kısa bir açıklama yapan IŞIK, ev sahipliğinden dolayı Narlı ve yönetimine teşekkür etti.

KAMTİAD Başkanı Işık ziyaret sonrası yapmış olduğu değerlendirmede, "Kahramanmaraş Ticaret Borsası Başkanlığın’da görevine yeni seçilmiş olan Mustafa Bey ve yönetimine hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk. Başkan Mustafa Bey ve yönetimine yeni görevlerinde kendilerine başarılar diliyoruz.

Mustafa Narlı ile tanışıklığımız çok eskiye dayanıyor. Kendisi değerli bir ağabeyimiz olmasının yanında Kahramanmaraş Ticaretine önemli katkıları olan bir şahsiyettir. Mustafa bey yeniliklere açık olan bir insandır, Kahramanmaraş Ticaret Borsası lığında da görevini en iyi şekilde yapacağından emin olmakla birlikte Kahramanmaraş Ticaretine önemli katkıları olacağından da eminiz. Kahramanmaraş Ticaret ve İş İnsanları Derneği (KAMTİAD) olarak kendilerinin ve yönetiminin her daim yanında olacağız.” dedi.

Son Güncelleme: 17.10.2022 12:58
Anahtar Kelimeler:
KAMTİAD’dan Narlı’ya Hayırlı Olsun Ziyareti
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
SANKO Okulları Basketbol Takımı İl Şampiyonu Oldu
SANKO Okulları Basketbol Takımı İl Şampiyonu Oldu
KMTSO Başkan Adayı Mustafa Buluntu Projelerini Paylaştı!
KMTSO Başkan Adayı Mustafa Buluntu Projelerini Paylaştı!
‘Elif Ana’ Filmi Sinema Severlerle Buluşmaya Hazırlanıyor
‘Elif Ana’ Filmi Sinema Severlerle Buluşmaya Hazırlanıyor
KSÜ Rektörü Alptekin Yasım Türk Dünyası Sempozyumuna katıldı
KSÜ Rektörü Alptekin Yasım Türk Dünyası Sempozyumuna katıldı
KSÜ’den 3 Öğretim Üyesi Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları Listesinde Yer Aldı
KSÜ’den 3 Öğretim Üyesi Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları Listesinde Yer Aldı

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber