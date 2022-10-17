KAMTİAD’dan Narlı’ya Hayırlı Olsun Ziyareti

KAMTİAD yönetimi Kahramanmaraş’ta ziyaretlerine devam ediyor. Başkan IŞIK ziyaretleri kapsamında KAMTİAD yönetim kurulu üyeleri Cemal SARI, Ali Haydar DEMİRCAN, Mesut UĞUR ile birlikte görevine yeni seçilen Kahramanmaraş Ticaret Borsası Başkanı Mustafa Narlı’ya hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdi.

Samimi bir ortamda gerçekleştirilen ziyarette IŞIK ve yönetimi, Başkan Narlı’ya çiçek taktim ettiler.

Ziyaretle ilgili kısa bir açıklama yapan IŞIK, ev sahipliğinden dolayı Narlı ve yönetimine teşekkür etti.

KAMTİAD Başkanı Işık ziyaret sonrası yapmış olduğu değerlendirmede, "Kahramanmaraş Ticaret Borsası Başkanlığın’da görevine yeni seçilmiş olan Mustafa Bey ve yönetimine hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk. Başkan Mustafa Bey ve yönetimine yeni görevlerinde kendilerine başarılar diliyoruz.

Mustafa Narlı ile tanışıklığımız çok eskiye dayanıyor. Kendisi değerli bir ağabeyimiz olmasının yanında Kahramanmaraş Ticaretine önemli katkıları olan bir şahsiyettir. Mustafa bey yeniliklere açık olan bir insandır, Kahramanmaraş Ticaret Borsası lığında da görevini en iyi şekilde yapacağından emin olmakla birlikte Kahramanmaraş Ticaretine önemli katkıları olacağından da eminiz. Kahramanmaraş Ticaret ve İş İnsanları Derneği (KAMTİAD) olarak kendilerinin ve yönetiminin her daim yanında olacağız.” dedi.