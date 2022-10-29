KAMTİAD’tan Cumhuriyet Bayramı Mesajı

Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarihinde olduğu gibi dostuna güven, düşmanına korku vermeye devam edecektir açıklamasında bulunan Başkan Işık, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da Samsun’a hareketiyle başlayan ve halka, halka Anadolu’nun tamamına yayılan büyük kurtuluş mücadelesinin yine Atatürk’ün önderliğinde esarete, dayatmalara ve işgale boyun eğmeyen aziz Türk milletinin, bağımsızlığına kasteden işgalcilere karşı kanıyla, canıyla, malıyla vermiş olduğu mücadelenin adı olan Kurtuluş Savaşı yıllarından geçilerek ‘Bu ezanlar ki şahadetleri dinin temeli’ şiarıyla, 29 Ekim 1923’te kurulan Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kuruluşunun 99. yıl dönümüne ulaşmış bulunmaktayız. Temelini Selçuklu ve Osmanlı Devleti gibi şanlı soyundan alarak kurulan ve geçen 99. yılda büyük bir devlet haline gelen Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarihinde olduğu gibi dostuna güven, düşmanına korku vermeye devam edecektir. Geçmişte milli mücadele şuuru ile bağımsızlığına gölge düşürmeyen bu millet, güçlü devletiyle her zaman muhasır medeniyet olma yolunda ilerleyecektir. Cumhuriyetimizin ilanının ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kuruluşunun 99. yıl dönümünü milletçe büyük bir gurur ve coşku içinde kutladığımız bu anlamlı günde, başta Cumhuriyetimizin kurucusu büyük devlet adamı Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, ebediyete intikal eden tüm aziz şehitlerimizin hatıraları önünde saygıyla eğiliyor, kahraman gazilerimize en derin şükranlarımı sunuyor, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramlarını en içten dileklerimle kutluyorum.” ifaderini kullandı.