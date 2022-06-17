Kanlıdere Köprüsü’nün temel atma töreninde pazarlık! 165 günden 89 güne indi

Kahramanmaraş’ta şehir trafiğini rahatlatacak KAnlıdere yol ve köprü projesinin temeli bugün atıldı. Törene, Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri, Celalettin Güvenç, Mehmet Cihat Sezal, Ahmet Özdemir, MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, Vali Ömer Faruk Coşkun, İlçe Belediye Başkanları, MHP Kahramanmaraş İl Başkanı Ertuğrul Doğan ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan temel atma töreninde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, projeye 30 milyonluk kaynak aktarıldığını belirtti.

Projenin tamamlanmasıyla 8 metrelik yolun 18 metreye çıkacağını söyleyen Başkan Güngör; “Burada 8 metrelik yol 18 metreye çıkıyor ve köprünün bitmesiyle birlikte Sarayaltı yolunu Postaneye bağlamış olacağız. Yani Sarayaltı yolu köprü ve buradaki konaklarla birlikte en az buraya 80 milyonluk bir yatırım yapmış olacağız.” dedi.

Konuşmasına Kahramanmaraş’a yapılan yatırımlar hakkında bilgi vererek devam eden Başkan Güngör şunları kaydetti;

“2 milyarın üzerinde yatırım yapıyoruz”

“Geldiğimiz günden bugüne şehrimizin ihtiyaçlarını birer birer ortaya koyduk. Özellikle sürdürülebilir, mali yönetim, sürdürülebilir bir proje yönetimi, sürdürülebilir insan kaynakları yönetimine son derece önem verdik. Biz şuna inanıyoruz; eğer bunları gözettiğimizde şehrimize daha fazla yatırım, daha fazla hizmet edeceğimize inanıyoruz. Geçtiğimiz 3 yıl içerisinde pandeminin getirdiği kısıtlamalar ve çok farklı nedenlerden dolayı yapmış olduğumuz yatırımın tamamının 2 katından fazlasını inşallah bu sene yapmış olacağız.

2022 yılı içerisinde Büyükşehir Belediyemiz ve KASKİ’miz bütün belde ve ilçelerimizde her bir yerde çok farklı hizmetler olmak üzere 2 milyarın üzerinde yatırım yapıyor. Bunların bir kısmını bitirdik bir kısmı devam ediyor. Özellikle bugün bulunduğumuz 12 Şubat, Dulkadiroğlu ilçemizde geçtiğimiz 3 yıl içerisinde 450 milyon civarında yapmış olduğunuz yatırımı bu sene hamdolsun 1 milyara çıkarıyoruz. Yani toplam yatırımın yarısından fazlası bu iki ilçemize yaptığımızı ifade etmek istiyorum.”

“Kuzey Çevre yolumuzda çok kısa sürer içerisinde yapımına başlanacaktır”

“Bir taraftan kültür, sanat ve edebiyat alanında, bir taraftan yeşil alanlar, bir taraftan yollar, bir taraftan sosyal tesisler, altyapılar, köprüler gibi birçok alanda hizmetleri yürütüyoruz. Burada şehrimizin önemli ulaşım araçlarından biri Kuzey Çevre yolunu özellikle karayollarına devredilmesi, yine dün Ulaştırma Bakanlığımızla bu konuyu görüştük. Projede son aşamaya gelindi. Kuzey Çevre yolumuzda çok kısa sürer içerisinde yapımına başlanacaktır. Bu yolun devredilmesi ile özellikle şehrimizin üst kesimindeki yerleşim alanlarındaki hemşerilerimiz Transit şekilde Antep-Kayseri istikametine aktarılmış olacaklar.”

“Güney Çevre Yolu çalışmaları devam ediyor”

“Diğer taraftan geniş anlamda Güney Çevre Yolu çalışmaları devam ediyor. Ama bununla birlikte Ağcalı Kavşağından Adana yoluna öncelikle bağlama, 55 metrelik yolda akabinde oradan da Havaalanına yolun bağlanması için çalışmalar devam ediyor. Önsen Köprüsü olarak başladığımız rahmetli İmran Kılıç vekilimizin ismini taşıyan yollarımız ve köprümüz de son aşamaya geldi. Önümüzdeki aylarda onu da hizmete açmış olacağız.”

“Rezerv Konutlar Hak Sahiplerine 1-2 Aya Teslim Ediliyor”

“Bu arada bu gördüğünüz iki ilçemizin yapı stoğunun en az %40'ının yenilenmeye ihtiyacı var. Kentsel dönüşüm çalışmalarımız Tekke'den başlayan peyder peyder mahallelerimizde devam edecektir. Burada Tekkedeki her zaman ifade ettiğimiz gibi kentsel dönüşüm aslında devam etmiyor gibi gözükse de rezerv konutlar şu an hak sahiplerine hizmetine hazır hale geldi. Öyle tahmin ediyorum ki 1-2 ay gibi bir süre içerisinde bunlar da hak sahibi hemşerilerimize teslim edilmiş olacak. Anlaşma süreleri devam ediyor ve bakanlığımızla ortak olarak nihayetlendirdiğimiz projemizde Tekkenin ilk etaplık bin konutluk yerinde inşallah hayata geçmiş olacak.”

“Şehrimizin en az 100 yıllık altyapı sorununu çözmeye çalışıyoruz”

“Yine bu iki ilçemizin büyük bir kısmının su, kanalizasyon, yağmur suyu altyapısının değişmesi gerekiyor. Bu zahmetli bir iş, belediyecilik açısından ve belediye başkanları açısından da zor bir süreç olduğunu biliyoruz. Ama biz şehrimizi seviyoruz, biz bu şehrimizin en az 100 yıllık altyapı sorununu çözmeye çalışıyoruz. Bunun için de çok ciddi bir kaynak bulduk, bütün alanlarda olduğu gibi burada da Kahramanmaraş’ımıza pozitif ayrımcılık yapan Sayın Cumhurbaşkanımıza bir kez daha şükranlarımı arz ediyorum. Çünkü AB fonundan en yüksek payı alan şehirler arasında yer aldık. 100 milyon Euro’luk, yarısı tamamen hibe, yarısı da 30 yıl vadeli krediyi inşallah başta bu iki ilçemiz olmak üzere tüm ilçelerimizin altyapısında harcıyoruz. Bu sürecin hemşehrilerimizi yoran bir iş olduğunun farkındayız, bunu biz de arzu etmiyoruz. Hemşehrilerimizin konforunu düşürmek, onları rahatsız etmek derdinde değiliz. Ama bunu yapmak zorundayız, bunu yapmadığımız takdirde geleceğe dönük çok kısa sürede daha büyük sorunlarla karşılaşabiliriz.”

“İçme suyu alt yapımızda %50'nin üzerinde kayıp kaçak var”

“Çünkü bu altyapı yaklaşık 40-50 yıl önce yapılmış, bugün geldiğimiz noktada yenilenmesi gerekiyor. Özellikle içme suyu alt yapımızda %50'nin üzerinde kayıp kaçak olduğunu ifade etmek istiyorum Kanalizasyon altyapımızın da yenilenmesi gerekiyor. Birçok yerde yağmur suyu kanallarımız yok, bu kapsamda Binevler mevkiinde çalışma örnek bir çalışma olarak görüyorum. Burada hem yağmur altyapısı hem de kanalizasyon altyapısı hem de içme suyu altyapısı yenileniyor. Biz hemşerilerimize bir taahhütte bulunduk, bir etaplandırma yaptık, hamdolsun bunun çok üstünde, önde devam ederek gidiyoruz ve hedeflediğimiz takvim içerisinde de burayı bitirmiş olacağız.”

“Çok büyük tasarruflar sağladığımızı bilmenizi istiyorum”

“Bugün yeni Kanlı Dere köprümüzün temelini atıp inşallah burayı da kısa sürede bitirmeye çalışıyoruz. Burası son derece önemli, geçtiğimiz hafta Tevfik Kadıoğlu Köprülü kavşağımızın temelini attık. Bütün bu fiyat dalgalanmaları, pandemi ve benzeri gibi kısıtlı imkanlara rağmen belediyemizin yatarım kapasitesi her geçen gün artıyor ve daha fazlasını da yapmaya çalışıyoruz.

Biz şuna inanıyoruz kurumların güvenilirliği çok önemli. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi olarak biz müteahhitlerimize verdiğimiz taahhütü kesinlikle süre aşmaksızın yerine getiriyoruz. Ben çalışma arkadaşlarımıza ‘parasını ödeyemeyeceğimiz bir malı almayın’ hamdolsun bu şekilde sürdürülebilir bir mali yapıyla çok büyük tasarruflar sağladığımızı bilmenizi istiyorum.

Bu köprü aynı zamanda bizim Trabzon Caddesi, Kıbrıs meydanından Şekerdereye doğru ana aksımızı oluşturuyor. Bu yolun da çok ciddi manada yükünü alan bir güzergah, aynı zamanda Sarayaltı yolumuz tarihi dokumuzun daha ulaşılabilir, özellikle buradaki restorasyon çalışmaları da hızla yapılıyor. Buradaki açtığımız yol ve köprünün buna çok büyük katkısı olacağını biliyorum.”

“20 milyon üzerinde bir kamulaştırma bedeli ödedik”

“Bir kilometrelik Sarayaltı yolunun kamulaştırma sürecini %95'e getirdik, çok az bir kısım kaldı. Burada köprü devam eden kısım yaklaşık 20 milyon üzerinde bir kamulaştırma bedeli ödedik. Yine bu köprünün yapımı 23 milyonluk KDV dahil, 30 milyonluk bir yatırım, fiyat dalgalanmalarına karşı sorun yaşamayalım diye fiyat farkı da koyduk. En az 30 milyonluk bir yatırım olduğunu ifade etmek istiyorum.

“8 metrelik yol 18 metreye çıkıyor”

“Burada 8 metrelik yol 18 metreye çıkıyor ve köprünün bitmesiyle birlikte Sarayaltı yolunu Postaneye bağlamış olacağız. Yani Sarayaltı yolu köprü ve buradaki konaklarla birlikte en az buraya 80 milyonluk bir yatırım yapmış olacağız.”

“Eski köprü yayalaşacak”

Kanlıdere köprümüz tescilli tarihi bir köprümüz, yeni köprüyü hizmete açtığımızda burayı da yayalaştıracağız ve üzerindeki betonu kaldırarak eski haline getirip restorasyon çalışmalarını tamamlayıp şehrimizin turizmine kazandıracağız.”