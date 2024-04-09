Kapıçam mezarlığına toplu taşıma seferi başlıyor!

Ramazan Bayramı boyunca belediye ve özel halk otobüsleriyle vatandaşlara ücretsiz toplu taşıma hizmeti sunacak olan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi,ahirete irtihal eden yakınlarını kabirleri başında ziyaret etmek isteyen vatandaşların Kapıçam Şehir Mezarlığı’na ulaşımını sağlamak için de ücretsiz toplu taşıma seferleri düzenleneceğini duyurdu. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada; son durağı Necip Fazıl Şehir Hastanesi olan 8 – 18 – 29-30 ve 34B numaralı hatların güzergâhlarının Kapıçam Şehir Mezarlığı’na kadar uzatıldığı belirtildi. 40 numaralı hat ise 15 dakikalık aralıklarla Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi – Kapıçam Şehir Mezarlığı güzergâhında hizmet verecek.

Konteyner Kentlerden Kapıçam’a Toplu Taşıma Seferi

Ramazan Bayramı boyunca; Sakarya Konteyner Kent,UmutkentKonteyner Kent,NefKonteyner Kent, EXPO Konteyner Kent,BaykarKonteyner Kent, KaracasuKonteyner Kent,Hasene ve Havaalanı Konteyner Kentten Kapıçam Şehir Mezarlığı’na her saat başı toplu taşıma hizmeti verilecek. Yapılan açıklamada; Ramazan Bayramı’nda hizmet verecek toplu taşıma araçlarının güzergâh ve hareket saatlerine https://kahramanmaras.bel.tr/toplu-tasima-guzergah-ve-saatleriinternet adresinden ve KahramanKart mobil uygulaması üzerinden ulaşılabileceği ve toplu ulaşım ile ilgili 0531 082 00 22 numaralı WhatsApp hattından bilgi alınabileceği belirtildi.