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Karacasu konteyner kentte ikinci etap çalışmaları sürüyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Karacasu Geçici Konaklama Merkezi ikinci etabında alt ve üstyapı çalışmalarını sürdürüyor.

Karacasu konteyner kentte ikinci etap çalışmaları sürüyor

Karacasu konteyner kentte ikinci etap çalışmaları sürüyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Karacasu Geçici Konaklama Merkezi ikinci etabında alt ve üstyapı çalışmalarını sürdürüyor.

28 Şubat 2023 Salı 13:16

Şehirde afet ve acil durum çalışmalarını aralıksız sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Karacasu Kampüsü’ne inşa edilen Geçici Konaklama Merkezi’nde de alt ve üstyapı uygulamalarına devam ediyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekipler, altyapı çalışmaları tamamlanan bölgelerde asfalt yolları inşa ediyor. Yoğun bir şekilde devam eden çalışmalarla bölgeye standardı son derece yüksek yeni yollar kazandırılıyor.

Çalışmaların kısa süre içerisinde tamamlanarak Karacasu Geçici Konaklama Merkezi ikinci etabının alt ve üstyapısıyla depremzedelerin hizmetine sunulması hedefleniyor.

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Karacasu Konteyner Kentte Ikinci Etap çalışmaları Sürüyor
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