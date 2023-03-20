Karacasuda Yeni Barınma Alanları Oluşturuluyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, depremzedelerin barınma ihtiyacının karşılanması noktasında Karacasu Kampüsü’ne inşa edilen konteyner kenti ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Fatma Varank ile Ağrı Valisi Dr. Osman Varol’un da yer aldığı ziyarette Başkan Güngör, bölgede gerçekleştirilen çalışmalar hakkında son bilgileri aldı.Geçici barınma merkezine konumlandırılan konteynerlerde de incelemelerde bulunan Başkan Hayrettin Güngör, “Şehrimizin tekrar ihya ve inşası, hayatın normale dönmesi ve hemşehrilerimizin barınma, gıda, hijyen gibi ihtiyaçlarının karşılanması noktasında Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bakanlarımız, milletvekillerimiz, valilerimiz, ülkemizin dört bir yanından yardıma gelen belediyelerimiz ve STK’larımızla yoğun gayret gösteriyoruz. Hamdolsun bu noktada önemli aşama kat ettik” dedi.

El Birliğiyle Şehrimizi Ayağa Kaldıracağız

Depremzedelerin ihtiyaçlarının karşılanması noktasında önemli aşama kat edildiğini belirten Başkan Hayrettin Güngör, “Hemşehrilerimizin barınma ihtiyacının karşılanması noktasında şehir genelinde geçici barınma alanlarının kurulumu sürüyor. Karacasu Konteyner Kentte de ilk etap tamamlanarak depremzedelerimizin hizmetine sunuldu. Ümraniye ve Gaziosmanpaşa belediyelerimiz tarafından geçici konaklama merkezimize inşa edilen konteynerlerin kurulumları da tamamlanmak üzere. İnşallah bu alanlar da kısa süre içerisinde tamamlanarak hemşehrilerimizin barınması için hazır hale getirilecek. Büyükşehir Belediyesi olarak bizler de geçici barınma merkezlerimizin altyapı imalatlarını gerçekleştiriyor, asfalt yollar inşa ediyor ve çocuklarımız için oyun alanları oluşturuyoruz. Ticari hayatın canlandırılması için şehrimizin çeşitli bölgelerine geçici esnaf çarşıları inşa ediliyor. İnşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde el birliğiyle şehrimizi tekrar ayağa kaldıracağız. Bu süreçte yanımızda olan, desteklerini eksik etmeyen herkese şükranlarımızı sunuyoruz” diye konuştu.