Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Kahramanmaraş İtfaiyesi Şanlıurfa’da Çalışmalarını Sürdürüyor
Kahramanmaraş İtfaiyesi Şanlıurfa’da Çalışmalarını Sürdürüyor
Başkan Güngör; “Şehrin Altyapısını Ayağa Kaldırıyoruz”
Başkan Güngör; “Şehrin Altyapısını Ayağa...
Kahramanmaraş Büyükşehir Depremzede Miniklerin Yanında
Kahramanmaraş Büyükşehir Depremzede Miniklerin Yanında
Geçici Barınma Alanlarının Altyapısı Büyükşehir’den
Geçici Barınma Alanlarının Altyapısı Büyükşehir’den
Koordinatör Vali Akkoyun Gaziosmanpaşa Mahallesinde
Koordinatör Vali Akkoyun Gaziosmanpaşa Mahallesinde

Karacasuda Yeni Barınma Alanları Oluşturuluyor

Karacasu Geçici Barınma Merkezi’ni ziyaret ederek incelemelerde bulunan Başkan Hayrettin Güngör, “Ümraniye ve Gaziosmanpaşa belediyelerimiz tarafından geçici konaklama merkezimize inşa edilen konteynerlerin kurulumları tamamlanmak üzere. İnşallah bu alanlar kısa süre içerisinde tamamlanarak hemşehrilerimizin barınması için hazır hale getirilecek” dedi.

Karacasuda Yeni Barınma Alanları Oluşturuluyor

Karacasuda Yeni Barınma Alanları Oluşturuluyor

Karacasu Geçici Barınma Merkezi’ni ziyaret ederek incelemelerde bulunan Başkan Hayrettin Güngör, “Ümraniye ve Gaziosmanpaşa belediyelerimiz tarafından geçici konaklama merkezimize inşa edilen konteynerlerin kurulumları tamamlanmak üzere. İnşallah bu alanlar kısa süre içerisinde tamamlanarak hemşehrilerimizin barınması için hazır hale getirilecek” dedi.

20 Mart 2023 Pazartesi 12:01

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, depremzedelerin barınma ihtiyacının karşılanması noktasında Karacasu Kampüsü’ne inşa edilen konteyner kenti ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Fatma Varank ile Ağrı Valisi Dr. Osman Varol’un da yer aldığı ziyarette Başkan Güngör, bölgede gerçekleştirilen çalışmalar hakkında son bilgileri aldı.Geçici barınma merkezine konumlandırılan konteynerlerde de incelemelerde bulunan Başkan Hayrettin Güngör, “Şehrimizin tekrar ihya ve inşası, hayatın normale dönmesi ve hemşehrilerimizin barınma, gıda, hijyen gibi ihtiyaçlarının karşılanması noktasında Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bakanlarımız, milletvekillerimiz, valilerimiz, ülkemizin dört bir yanından yardıma gelen belediyelerimiz ve STK’larımızla yoğun gayret gösteriyoruz. Hamdolsun bu noktada önemli aşama kat ettik” dedi.

El Birliğiyle Şehrimizi Ayağa Kaldıracağız

Depremzedelerin ihtiyaçlarının karşılanması noktasında önemli aşama kat edildiğini belirten Başkan Hayrettin Güngör, “Hemşehrilerimizin barınma ihtiyacının karşılanması noktasında şehir genelinde geçici barınma alanlarının kurulumu sürüyor. Karacasu Konteyner Kentte de ilk etap tamamlanarak depremzedelerimizin hizmetine sunuldu. Ümraniye ve Gaziosmanpaşa belediyelerimiz tarafından geçici konaklama merkezimize inşa edilen konteynerlerin kurulumları da tamamlanmak üzere. İnşallah bu alanlar da kısa süre içerisinde tamamlanarak hemşehrilerimizin barınması için hazır hale getirilecek. Büyükşehir Belediyesi olarak bizler de geçici barınma merkezlerimizin altyapı imalatlarını gerçekleştiriyor, asfalt yollar inşa ediyor ve çocuklarımız için oyun alanları oluşturuyoruz. Ticari hayatın canlandırılması için şehrimizin çeşitli bölgelerine geçici esnaf çarşıları inşa ediliyor. İnşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde el birliğiyle şehrimizi tekrar ayağa kaldıracağız. Bu süreçte yanımızda olan, desteklerini eksik etmeyen herkese şükranlarımızı sunuyoruz” diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:
Karacasuda Yeni Barınma Alanları Oluşturuluyor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kahramanmaraş Büyükşehir Sağanak Yağışlara Karşı Sahada
Kahramanmaraş Büyükşehir Sağanak Yağışlara Karşı Sahada
Onikişubat belediyesi, deprem şehitlerini mevlid-i şerif programıyla yad etti!
Onikişubat belediyesi, deprem şehitlerini mevlid-i şerif programıyla yad etti!
Kahramanmaraş’ta Kocaeli çarşısı hizmete hazırlanıyor
Kahramanmaraş’ta Kocaeli çarşısı hizmete hazırlanıyor
Başkan Güngör, Göksun’da Depremzedeleri Ziyaret Etti
Başkan Güngör, Göksun’da Depremzedeleri Ziyaret Etti
Depremin ardından vasıflı iş gücünde büyük kayıp!
Depremin ardından vasıflı iş gücünde büyük kayıp!

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber