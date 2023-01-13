Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Büyükşehir’in Ekinözü’ne Kazandırdığı Halı Saha Beğeni Topladı
Büyükşehir’in Ekinözü’ne Kazandırdığı Halı Saha...
Kahramanmaraş Büyükşehirin Kültür Sanat Etkinlikleri Devam Ediyor
Kahramanmaraş Büyükşehrin Kültür Sanat Etkinlikleri...
Başkan Güngör, Doru Mobilya Çalışanlarıyla Bir Araya Geldi
Başkan Güngör, Doru Mobilya Çalışanlarıyla...
Üniversite Hastanesi’nin Yolu Yenileniyor!
Üniversite Hastanesi’nin Yolu Yenileniyor!
Başkan Güven’den 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı
Başkan Güven’den 10 Ocak Çalışan...

Karagöz ve Hacivat Kahramanmaraş’ta sahne alacak!

Büyükşehir Belediyesi, 15 Ocak Pazar günü NFK Kültür Merkezi’nde ‘Karagöz ve Hacivat Mahallemize Geldi’ adlı müzikli tiyatro gösterisini miniklerle buluşturacak. Ücretsiz olarak sahnelenecek gösteriye tüm çocuklar davet edildi.

Karagöz ve Hacivat Kahramanmaraş’ta sahne alacak!

Karagöz ve Hacivat Kahramanmaraş’ta sahne alacak!

Büyükşehir Belediyesi, 15 Ocak Pazar günü NFK Kültür Merkezi’nde ‘Karagöz ve Hacivat Mahallemize Geldi’ adlı müzikli tiyatro gösterisini miniklerle buluşturacak. Ücretsiz olarak sahnelenecek gösteriye tüm çocuklar davet edildi.

13 Ocak 2023 Cuma 15:57

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, genç dostu Başkan Hayrettin Güngör öncülüğünde birbirinden eğlenceli ve öğretici etkinlikler düzenlemeyi sürdürüyor.

Ocak ayı kültür sanat etkinlikleri kapsamında 15 Ocak Pazar günü ‘Karagöz ve Hacivat Mahallemize Geldi’ adlı müzikli tiyatro gösterisi çocuklar için perdelerini açacak.

Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde sahnelenecek oyun saat 13.00 ve 15.00’da 2 seans şeklinde miniklerin karşısına çıkacak. Eğlendirirken aynı zamanda düşündüren ve öğretici mesajlar veren gösterinin biletleri 14 ve 15 Ocak tarihlerinde Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nden ücretsiz olarak temin edilebilecek. Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, ücretsiz olarak gerçekleştirilecek olan Karagöz ve Hacivat Mahallemize Geldi adlı tiyatro gösterisine tüm çocukların davetli olduğu belirtildi.

Anahtar Kelimeler:
Karagöz Ve Hacivat Kahramanmaraş’ta Sahne Alacak!
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
SANKO Okulları’ndan yüzme başarısı!
SANKO Okulları’ndan yüzme başarısı!
Kahramanmaraş’ta kaçak ava geçit yok!
Kahramanmaraş’ta kaçak ava geçit yok!
TEÇ-SEN Kahramanmaraş’ta şubesi basın açıklaması yaptı!
TEÇ-SEN Kahramanmaraş’ta şubesi basın açıklaması yaptı!
İyi Partili Faruk Atlı “MİYABB”ı ziyaret etti!
İyi Partili Faruk Atlı “MİYABB”ı ziyaret etti!
Afşin Belediyesi’nden yine bir ilk: “Arı evinin ardından “Arı dünyası müzesi ve kafeteryası” geliyor!
Afşin Belediyesi’nden yine bir ilk: “Arı evinin ardından “Arı dünyası müzesi ve kafeteryası” geliyor!

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber