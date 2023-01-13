Karagöz ve Hacivat Kahramanmaraş’ta sahne alacak!

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, genç dostu Başkan Hayrettin Güngör öncülüğünde birbirinden eğlenceli ve öğretici etkinlikler düzenlemeyi sürdürüyor.

Ocak ayı kültür sanat etkinlikleri kapsamında 15 Ocak Pazar günü ‘Karagöz ve Hacivat Mahallemize Geldi’ adlı müzikli tiyatro gösterisi çocuklar için perdelerini açacak.

Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde sahnelenecek oyun saat 13.00 ve 15.00’da 2 seans şeklinde miniklerin karşısına çıkacak. Eğlendirirken aynı zamanda düşündüren ve öğretici mesajlar veren gösterinin biletleri 14 ve 15 Ocak tarihlerinde Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nden ücretsiz olarak temin edilebilecek. Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, ücretsiz olarak gerçekleştirilecek olan Karagöz ve Hacivat Mahallemize Geldi adlı tiyatro gösterisine tüm çocukların davetli olduğu belirtildi.