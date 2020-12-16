Karaoğlan koleji pandemi sürecinde teknoloji üssü kurdu!

Karaoğlan Koleji Kurucusu Ömer KARAOĞLAN, pandemi sürecinde devam eden uzaktan eğitim-öğretimi Basın mensuplarına değerlendirdi.

Bölge de öğrenciler için de büyük bir umut kaynağı olduklarını ifade eden Karaoğlan Koleji Müdürü Ömer Karaoğlan;Karaoğlan Koleji olarak kullanmış olduğumuz sistem birçok üniversitede kullanılmamaktadır. Kullanılan alt yapı öğrencilerimizin eğitimine vermiş olduğumuz önemi ve kalitemizi ortaya çıkartıyor. Uzaktan eğitim tanımını başka boyutlara taşıyan eğitim Kurumlarımız Online eğitimi yüz yüze eğitim seviyesine taşımış bulunmaktadır dedi.

“Her şartta eğitim “ sloganıyla yola çıktığımız pandemi sürecinde öğrencilerimizin ve velilerimizin ayrıcalıklardan istifade etmesi bizleri fazlasıyla mutlu etmektedir diyen Karaoğlan, Bölgenin en iyi kadrosuyla çocuklarımızı Türkiye’nin geleceğine hazırlamakta kararlıyız. 21. yüzyıl gereksinimlerine göre ülkemize, bölgemize, kültürümüze ve en önemlisi geleceğimiz olan çocuklarımıza uygun eğitim modellerini uyguladığımız okullarımızda siz değerli velilerimizi ağırlamaktan onur duyarız dedi.

Karaoğlan Koleji Pandemi sürecinde Teknolojide çığır açarak, öğrenci ve velilerin bu süreçte derslerinden geri kalmamaları için büyük bir gayret ve özveri ile çalışmalarına devam ediyor.