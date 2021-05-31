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Karaziyaret’te Asfalt Çalışmaları Devam Ediyor

Yaz aylarının gelmesiyle asfalt çalışmalarını yoğunlaştıran Dulkadiroğlu Belediyesi, Karaziyaret mahallesinde başlattığı çalışmalarını sürdürüyor.

Karaziyaret’te Asfalt Çalışmaları Devam Ediyor

Karaziyaret’te Asfalt Çalışmaları Devam Ediyor

Yaz aylarının gelmesiyle asfalt çalışmalarını yoğunlaştıran Dulkadiroğlu Belediyesi, Karaziyaret mahallesinde başlattığı çalışmalarını sürdürüyor.

31 Mayıs 2021 Pazartesi 16:57
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Kış aylarında yıpranan, bozulan ve özelliğini kaybeden yollarla ilgili çalışmalarını hızlandıran Dulkadiroğlu Belediyesi, yoğun bir asfalt mesaisine başladı. Karaziyaret mahallesinde asfalt çalışması yapan Dulkadiroğlu Belediyesi Fen İşleri Ekipleri, asfalt döküm işleminin devam ettiğini bildirdi.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Belediye Başkanı Necati Okay, şunları aktardı: “Yaz aylarında yoğun olarak gerçekleştirdiğimiz asfalt serim işlemleri devam etmektedir. Şuanda ilçe genelinde bu çalışmalarımız büyük bir hassasiyetle sürüyor. Ekiplerimiz ihtiyaç duyulan tüm alanlarda asfalt çalışması yapmaktadır. Karaziyaret mahallemizde yeni açılan yollarda ve mevcut yolların iyileştirilmesi çalışmaları yapılıyor.”

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Karaziyaret’te Asfalt Çalışmaları Devam Ediyor
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