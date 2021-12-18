Karı Koca Otomobilde Kalıyor

Atatürk Mahallesi Büklüm Sokak'ta oturan inşaat işçisi, 5 çocuk babası Şaban Yeşil'in tek katlı evinde 14 Aralık günü saat 04.00 sıralarında yangın çıktı. Yeşil'in oğlu Oktay Yeşil, ailesi uyuduğu sırada evi ateşe verip kaçtı. Uyanan aile bireyleri, dışarı çıkıp komşularından yardım istedi.

EV KULLANILAMAZ HALE GELDİ

İhbar üzerine adrese polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri geldi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Ev kullanılmaz hale gelirken, Oktay Yeşil yakalandı. Madde bağımlısı olan Yeşil, tedavi için hastaneye yatırıldı.

"5 DAKİKA DAHA UYANMASAK ÖLÜYORDUK"

Şaban ve Hülya Yeşil çifti, yangın sonrası çocuklarını komşularına bıraktı, kendileri de yanan evlerinin yanına park ettikleri otomobilde kalmaya başladı. Yaşananları anlatan Şaban Yeşil, "Gece saatlerinde evde yatıyorduk. Madde bağımlısı bir oğlum var, o eve geldi. Biz uyumaya devam ettik. O sırada evi ateşe verdi. 5 dakika daha uyanmasak evde ölüyorduk" dedi.