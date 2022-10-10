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Kariyer Basamaklarına İlk Adım Millet Konakları’nda Atılıyor

Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği ‘1. Kariyer Günleri’ etkinlikleri 4 ilçede yüzlerce öğrenciyle buluştu. Millet Konakları’nda gerçekleştirilen programda uzmanlar, katılımcılara meslekler, kariyer planlaması ve çalışma koşulları başlıklarında geniş perspektifle bilgiler aktardı.

Kariyer Basamaklarına İlk Adım Millet Konakları’nda Atılıyor

Kariyer Basamaklarına İlk Adım Millet Konakları’nda Atılıyor

Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği ‘1. Kariyer Günleri’ etkinlikleri 4 ilçede yüzlerce öğrenciyle buluştu. Millet Konakları’nda gerçekleştirilen programda uzmanlar, katılımcılara meslekler, kariyer planlaması ve çalışma koşulları başlıklarında geniş perspektifle bilgiler aktardı.

10 Ekim 2022 Pazartesi 13:10

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, gençlere yönelik anlamlı bir çalışmaya daha imza attı. Bu kapsamda, kentin ilçelerine kazandırılan Millet Konakları’nda düzenlenen “1. Kariyer Günleri” etkinlikleri tamamlandı. Andırın, Çağlayancerit, Ekinözü ve Göksun dâhil olmak üzere 4 ilçede gerçekleştirilen etkinlikte, kariyer uzmanları lise ve üniversite öğrencileriyle buluşturuldu. Kariyerlerini şekillendirme aşamasındaki öğrencilere; mesleklerin tanıtımı, iş bulma imkânları, eğitim süreçleri, çalışma koşulları konu başlıklarında iş hayatına ilişkin geniş perspektiften bilgiler aktarıldı. Çeşitli ikramların da yapıldığı etkinlik dolayısıyla katılımcılar, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’e teşekkürlerini ifade etti.

Tüm Öğrencilerimize Ulaşmayı Hedefliyoruz

Kültür Spor ve Turizm Dairesi Başkanlığı’ndan etkinliklere ilişkin yapılan açıklamada, “Kariyer günlerimizin 1’incisini geniş bir katılımla düzenledik. Tüm öğrencilerimizle, kariyer uzmanlarını buluşturmayı hedefliyoruz. Etkinliklerimize, öğrencilerimizin hayatlarına yön vereceği dönemlerde meslekleri tanımaları ve kariyer planlaması yapmaları adına programlı şekilde devam edeceğiz” ifadelerine yer verildi.

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Kariyer Basamaklarına İlk Adım Millet Konakları’nda Atılıyor
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