Karkas et fiyatlarında bir iyileşme bekliyorum.

SEBEPLER

1- Ocak ayı itibari ile Süt fiyatlarında değişiklik olacak Bu ise süt ineklerinin kesime gitmesini yavaşlatacak bugünlerde süt veren inek arayan Üretici sayısında artış var süt fiyatlarının son bir yıldır düşük fiyatlarda seyretmesi sebebiyle insanlar ineklerini kesime götürdüler Bu sebeple piyasadaki kırmızı et ihtiyacı söz konusu ineklerden kısmi olarak sağlanmıştır

Bu ise erkek dana etine olan ilgiyi azaltmıştır Ocak ayında süt fiyatlarının değişeceği beklentisi ile bu hesabın değişeceğini düşünüyorum

2- Et ve Süt kurumu geçtiğimiz haftalarda yerli ve ithal hayvan kesim fiyatlarında iki liralık artış yaptı Önümüzdeki hafta itibari ile alım yapacağı haberi geldi Bu haberle birlikte özellikle büyük çiftliklerdeki kesime gelmiş hatta kesimi gecikmiş hayvanların bir şekilde et ve Süt kurumuna verilmesi piyasa fiyatlarına rüzgâr etkisi yapacak

3 - Karkas Et fiyatlarının uzun bir süredir düşük seyretmesi tüketimin düşmesi ile birlikte elimizde yığılan kesime hazır hayvanların İhracatı gündeme gelmiştir birkaç müteşebbis firma canlı kasaplık hayvan ihraç edebilmek için bakanlık yetkililerine müracaat etmiştir

Komşu ülkelere canlı kasaplık büyükbaş hayvan satmak planlanmaktadır Ben de bu ihracat meselesini çok önemsiyor ve destekliyorum böylelikle piyasadan bir miktar hayvan ihracata gitmiş olacak hiç piyasada fiyatların bir miktar yükselmesine hizmet edecektir

4- uzun süredir kırmızı et üreten yetiştiricilerimiz umutsuzluğa kapıldığı için para kazanamadığı için kestikleri hayvanların yerine yenisini bağlamamış İşletmelerde üretim kapasiteleri düşmüştür

5- Üretim maliyetlerinin ciddi anlamda artması neredeyse piyasada fiyatı artmayan tek şey kırmızı et olması O fiyat yükselmesi beklentisini artırmıştır

Bu haftadan itibaren fiyatların yeniden 38 TL bandına çıkacağını öngörüyorum

ÜRETİCİ NE YAPSIN ?

Hayvancılık bir yaşam biçimidir bisiklet sürmeye benzer pedal çevirmeyi bıraktığınızda düşersiniz

Hızlı çevirmeye çalıştığınızda kaza yaparsınız

Bu sebeple ihtiyacınız olan malzemeleri zamanında alın

mümkünse TİCARİ kredi kullanmayın

VADELİ mal satın almayın

gereksiz yere borçlanmayın

ihtiyacımız olmayan makine ekipmanları satın almayın

Her satın almayı düşündüğümüz şey için yeniden oturup düşünün

Ayda 40/45 kilo canlı ağırlık kazanan hayvanları tutun kesmeyin

KİLO ALMAYA DEVAM EDEN HAYVANI PANİK YAPIP KESMEYİN

Yağlanmış besi süresini doldurmuş hayvanları fiyat beklentisi içerisine girmeden kesin ve yerine yenisini bağlayın

YAĞLANMIŞ KİLO ALMAYAN HAYVANI KESİN YENİSİNİ ALIN

Yapmamız gerekenler bunlar olmalı

Unutmayın salgın hastalık sebebiyle kırmızı et tüketiminde ciddi bir düşüş vardır salgının bitmesi aşının hayata geçmesiyle birlikte eski tüketim rakamlarına çıkmamız durumunda

Fiyatlar tekrar kazanabilir standartlara gelecektir

Selametle kalın