Karkas et fiyatlarında bir iyileşme bekliyorum.

SEBEPLER
1- Ocak ayı itibari ile Süt fiyatlarında değişiklik olacak Bu ise süt ineklerinin kesime gitmesini yavaşlatacak bugünlerde süt veren inek arayan Üretici sayısında artış var süt fiyatlarının son bir yıldır düşük fiyatlarda seyretmesi sebebiyle insanlar ineklerini kesime götürdüler Bu sebeple piyasadaki kırmızı et ihtiyacı söz konusu ineklerden kısmi olarak sağlanmıştır
Bu ise erkek dana etine olan ilgiyi azaltmıştır Ocak ayında süt fiyatlarının değişeceği beklentisi ile bu hesabın değişeceğini düşünüyorum
2- Et ve Süt kurumu geçtiğimiz haftalarda yerli ve ithal hayvan kesim fiyatlarında iki liralık artış yaptı Önümüzdeki hafta itibari ile alım yapacağı haberi geldi Bu haberle birlikte özellikle büyük çiftliklerdeki kesime gelmiş hatta kesimi gecikmiş hayvanların bir şekilde et ve Süt kurumuna verilmesi piyasa fiyatlarına rüzgâr etkisi yapacak
3 - Karkas Et fiyatlarının uzun bir süredir düşük seyretmesi tüketimin düşmesi ile birlikte elimizde yığılan kesime hazır hayvanların İhracatı gündeme gelmiştir birkaç müteşebbis firma canlı kasaplık hayvan ihraç edebilmek için bakanlık yetkililerine müracaat etmiştir
Komşu ülkelere canlı kasaplık büyükbaş hayvan satmak planlanmaktadır Ben de bu ihracat meselesini çok önemsiyor ve destekliyorum böylelikle piyasadan bir miktar hayvan ihracata gitmiş olacak hiç piyasada fiyatların bir miktar yükselmesine hizmet edecektir
4- uzun süredir kırmızı et üreten yetiştiricilerimiz umutsuzluğa kapıldığı için para kazanamadığı için kestikleri hayvanların yerine yenisini bağlamamış İşletmelerde üretim kapasiteleri düşmüştür
5- Üretim maliyetlerinin ciddi anlamda artması neredeyse piyasada fiyatı artmayan tek şey kırmızı et olması O fiyat yükselmesi beklentisini artırmıştır
Bu haftadan itibaren fiyatların yeniden 38 TL bandına çıkacağını öngörüyorum
ÜRETİCİ NE YAPSIN ?
Hayvancılık bir yaşam biçimidir bisiklet sürmeye benzer pedal çevirmeyi bıraktığınızda düşersiniz
Hızlı çevirmeye çalıştığınızda kaza yaparsınız
Bu sebeple ihtiyacınız olan malzemeleri zamanında alın
mümkünse TİCARİ kredi kullanmayın
VADELİ mal satın almayın
gereksiz yere borçlanmayın
ihtiyacımız olmayan makine ekipmanları satın almayın
Her satın almayı düşündüğümüz şey için yeniden oturup düşünün
Ayda 40/45 kilo canlı ağırlık kazanan hayvanları tutun kesmeyin
KİLO ALMAYA DEVAM EDEN HAYVANI PANİK YAPIP KESMEYİN
Yağlanmış besi süresini doldurmuş hayvanları fiyat beklentisi içerisine girmeden kesin ve yerine yenisini bağlayın
YAĞLANMIŞ KİLO ALMAYAN HAYVANI KESİN YENİSİNİ ALIN
Yapmamız gerekenler bunlar olmalı
Unutmayın salgın hastalık sebebiyle kırmızı et tüketiminde ciddi bir düşüş vardır salgının bitmesi aşının hayata geçmesiyle birlikte eski tüketim rakamlarına çıkmamız durumunda
Fiyatlar tekrar kazanabilir standartlara gelecektir
Selametle kalın